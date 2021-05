Andreea Antonescu s-a vaccinat. Ce mesaj a transmis după inoculare: ”Fără a fi remunerată”

Andreea Antonescu se numără printre vedetele de la noi care au ales să își facă vaccinul anti-covid-19. Vedeta a postat și o fotografie din momentul în care i-a fost injectat serul.

Artista a vorbit despre faptul că își dorește ca lucrurile să revină la normal și i-a îndemnat și pe ceilalți să facă cea mai bună alegere.

Știind că decizia privind vaccinul este una controversată, Andreea a ținut să menționeze că a făcut vaccinul pentru ea însăși, fără să aibă alte intenții sau a fi remunerată în vreun fel.

“Știu că este un subiect delicat, sensibil, o alegere a fiecăruia! Eu am ales să fac vaccinul! Bănuiesc că această decizie va naște controverse și aș aprecia dacă veți înțelege că este hotărârea pe care am luat-o de bună voie și nesilită de nimeni,

Nu este singura care a trimis mesaje de susținere a campaniei de vaccinare. Și alte vedete de la noi au făcut-o după ce au primit serul. Printre ei, Cătălin Bordea, Mihai Budeanu, Maria Dragomiroiu, Lora sau Mihai Morar.

Mihai Morar s-a vaccinat în ianuarie și a țiut să posteze o fotografie cu momentul.

„Am fost acuzat că m-am băgat în faţă la vaccin! Nu este aşa. M-am programat pe platformă, am şi probleme de sănătate, plus că jurnaliştii intră în etapa a doua”, a declarat vedeta Antena 1.

Mihai Budeanu a fost la un pas de moarte din cauza covid-19. Medicii au reușit să îl salveze, iar la trei luni după ce a fost internat la Terapie Intensivă, artistul a decis să se vaccineze.

„Am fost într-o stare foarte gravă şi doctorii, chiar şi domnul doctor Ion Alexie din Las Vegas, m-au sfătuit să mă vaccinez pentru siguranţa mea. La 28 de zile de la ieşirea din spital am avut voie să fac vaccinul şi m-am programat.

Am şi făcut testul de anticorpi. M-am vaccinat cu Pfizer, prima doză am făcut-o vineri, pe 26 martie fac şi rapelul. Am avut prioritate datorită stării grave pe care am avut-o.

Şi soţia mea se vaccinează pe 13 martie, dar cu AstraZeneca. Am rămas după vaccin 15 minute cu două asistente, care m-au recunoscut şi mi-au cerut să facem poze. La prima doză nu am avut nici o reacţie.

L-am făcut la Hârşova, acolo am prins loc, totul foarte organizat. Lumea vrea sa intre în normalitate. Eu unul l-am făcut că aşa am simţit, nu vreau sa mai trăiesc vreodată episodul de atunci. Şi soţia mea şi copiii au avut boala, dar au avut forme uşoare”, a declarat el.