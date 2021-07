Clipe grele pentru Andreea Antonescu! Jumătatea trupei Andre nu s-a mai putut abține și a izbucnit în lacrimi chiar în direct, la Pro TV. Aceasta și-a luat inima în dinți și i-a spus lui Cătălin Măruță prin ce durere a trecut de-a lungul anilor, iar prezentatorul de televiziune a rămas uimit.

În urmă cu 20 de ani, Andreea Antonescu și-a pierdut tatăl, dar vedeta nu poate să treacă nici acum peste momentul dureros. Invitată în emisiunea moderată de Cătălin Măruță, aceasta a povestit îndurerată că își dorește să își facă un tatuaj în memoria părintelui său. Se pare că aceasta a primit confirmarea pentru gestul emoționant chiar printr-un vis.

De asemenea, Andreea Antonescu i-a mărturisit lui Cătălin Măruță că a trecut printr-un adevărat coșmar în momentul în care tatăl său a plecat din această lume. Jumătatea trupei Andre se afla la o vârstă fragedă în momentul în care a avut de înfruntat cele mai grele clipe ale vieții sale.

Artista trebuia să ofere multă atenție studiilor sale, mai ales pentru că se afla față în față cu examenul de bacalaureat. După ce a terminat proba de Limba și literatura română, aceasta a plecat spre Galați pentru a sta alături de familie la înmormântarea tatălui său. În momentul respectiv, ea a cumpărat două lucruri identice pentru a avea ceva ce să îi amintească de propriul părinte.

„Cea mai grea perioadă a vieții mele a fost perioada în care l-am pierdut pe tatăl meu, am fost efectiv devastată. Au urmat 4 ani de terapie. Era dimineața probei de Limba și literatura română de la bacalaureat. Am susținut examenul, am plecat spre Galați. M-am oprit la o benzinărie și am cumpărat 2 ursuleți identici de pluș. Pe unul l-am ținut la căpătâiul lui până s-a terminat înmormântarea și pe unul l-am ținut și am plâns în el. E singurul lucru care mi-a mai rămas.”, a mai zis cântăreața.