Cu ce se ocupă Andra Volos, după Puterea Dragostei. Fanii se întreabă de unde are atâția bani

Andra Volos este o fostă concurentă de la Puterea Dragostei, sezonul al doilea. Ea este una dintre cele mai frumoase concurente ale sezonului trecut al show-ului, precum și una dintre cele mai frumoase femei care au intrat în casa Puterea Dragostei. Iată cu ce se ocupă aceasta în prezent.

Andra Volos a devenit cunoscută datorită emisiunii Puterea Dragostei, de pe Kanal D, la care a participat. Frumoasa șatenă are 485 de mii de urmăritori pe Instagram, rețea de socializare pe care este prezentă. Aceasta postează mereu prin intermediul acestor rețele de socializare, imagini și clipuri video în care apare în ipostaze incendiare. E are și un canal de Youtube unde ține legătura în permanență cu fanii ei, acolo unde și-a expus toată viața, cu bune și cu rele.

Ea a fost într-o relație cu Bogdan Mocanu, care a participat la Puterea Dragostei, primul sezon Puterea Dragostei. Relația acestora a ajuns la final în această vară, după mai multe pauze și despărțiri temporare. Aceasta îl acuză de infidelitate, mărturisind că a fost dărâmată din cauza acestei despărțiri:

„Băi, am vrut să mă omor, îmi treceau tot felul de gânduri prin cap pentru că era singura persoană pe care am iubit-o”.

După despărțirea de acesta, frumoasa Andra, s-a mutat în Italia. Andra Volos, postează frecvent, fotografii cu ea în timp ce vizitează locuri frumoase, în timp ce frecventează cluburile de noapte și în timp ce face shopping. Foarte multe persoane din rândul fanilor, își pun întrebarea: cu ce se ocupă Andra Volos, fiind curioși să afle, cum de își permite aceasta un stil de viață atât de luxos.

Potrivit celor de la kanald.ro, Andra Volos ar fi întreținută de către mama acesteia, care lucrează în Italia și care câștigă extrem de bine, atât de bine, încât să îi poată oferi fetei ei tot ce își dorește.

”Eu sunt din Sighetul Marmației, însă de mult timp, locuiesc în Italia. Părinții mei au divorțat când eu eram mică și, de la zece ani, am plecat cu mama la Genova. Acolo, am învățat, acolo m-am format ca om. Mama este cea care mă ajută, mă susține financiar și nu aș avea niciodată nevoie de banii altcuiva. În plus, am și eu job-uri în lumea fashionului, în concluzie, mă pot întreține singură. Restul sunt doar cuvinte fără rost, spuse, probabil, din invidie, fiindcă, altfel, nu văd motivul”, după cum a declarat chiar Andra Volos, pentru WOWbiz.ro.