Andra, ajutată de Cătălin Măruţă să slăbească. Artista a reuşit să scape de 10 kilograme deja: „Eu sunt pofticioasă”

În viața publică, imaginea contează enorm, însă pentru unii artiști motivația de a face schimbări majore vine mai ales din dorința de a avea grijă de sănătate. Așa s-a întâmplat și în cazul Andrei, care a impresionat în ultima perioadă prin noua sa siluetă, după ce a reușit să piardă zece kilograme. Transformarea nu a venit peste noapte și nici nu a fost rezultatul unei „diete minune”, ci al unei combinații de sport, alimentație echilibrată și susținere din partea celor dragi.

Problemele de sănătate au fost un semnal de alarmă

Succesul artistei are la bază un motiv puternic: recomandarea medicilor. Aceștia i-au atras atenția că kilogramele în plus îi afectau tensiunea arterială și că situația putea să-i pună sănătatea în pericol. În prezent, vedeta se bucură de o stare mult mai bună și povestește deschis despre schimbările prin care a trecut.

Artista a mărturisit că, înainte de a slăbi, tensiunea îi făcea mari probleme.

„Eram pe tratament de tensiune și mi-au zis medicii că nu înțeleg de unde, dar că dacă voi slăbi, voi scăpa de tensiune. Și uite că de când am dat 10 kg jos, am 12 cu 8. Era 15 cu 9 tot timpul. La un moment dat am avut la un concert tensiune destul de mare…”, a spus Andra.

Rezultatele nu au întârziat să apară. Odată cu cele zece kilograme pierdute, artista a reușit să-și stabilizeze tensiunea, iar medicii au confirmat că această schimbare a contribuit semnificativ la îmbunătățirea stării sale de sănătate.

Sport și alimentație sănătoasă, nu diete drastice

Departe de a apela la cure extreme, Andra a ales o cale echilibrată. Ea a început să practice pilates și să acorde mai multă atenție alimentației zilnice.

„Fac pilates de ceva vreme. Am dat 9-10 kg jos și acum stagnez, dar e bine”, a povestit artista.

Procesul nu a fost unul lipsit de provocări, mai ales că vedeta recunoaște că îi este greu să reziste tentațiilor culinare.

„Eu sunt foarte pofticioasă”, a recunoscut Andra cu sinceritate.

Tocmai de aceea, sprijinul primit din partea soțului ei, Cătălin Măruță, a contat enorm.

Rolul lui Cătălin Măruță în schimbarea Andrei

Soțul artistei a fost alături de ea pe tot parcursul procesului de slăbire, oferindu-i sprijin și încurajare atunci când tentațiile apăreau.

„Cătălin m-a ajutat foarte mult. Eu sunt foarte pofticioasă și el îmi spunea, când simțeam, să nu cedez, că e păcat. Am reușit… de ce să pun la loc. Am nevoie de oameni de genul ăsta lângă mine, căci altfel nu știu dacă reușesc”, a spus cântăreața.

Cei doi au transformat chiar și timpul petrecut împreună într-un ritual benefic pentru sănătate.