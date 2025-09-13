Andra, din nou la școală. Ce a spus vedeta la 20 de ani de la terminarea liceului, a avut mari emoții: „Să te uiți în spate să vezi de unde ai plecat”

Andra a retrăit recent emoțiile adolescenței, revenind în liceul unde a învățat, pentru a-i revedea pe foștii colegi și profesori la 20 de ani de la absolvire. Artista a împărtășit momentul cu fanii pe rețelele sociale, declarând cât de mult a emoționat-o această întâlnire. Ea a vorbit despre familie, carieră și despre cât de important este să privești în urmă la drumul parcurs.

Andra, revedere emoționantă cu foștii colegi

Andra a trecut prin clipe pline de emoție atunci când s-a întâlnit cu foștii săi colegi și profesori de liceu.

”20 de ani au trecut cât o clipire. Ce bucurie să-mi revăd colegii și profesorii de liceu. Mi-a fost tare dor de voi”, a scris artista în dreptul unui Instastory.

Vedeta a luat loc exact în banca în care stătea pe vremea când era elevă, iar una dintre fostele sale profesoare a venit la catedră și a făcut prezența, rememorând atmosfera de altădată.

”Eu aici stăteam! Era clasa mult mai mare și acum au făcut-o mai mică, nu știu de ce. Noi aveam nevoie de spațiu”, a spus Andra, râzând.

Cuvinte din suflet pentru colegi și profesori

La un moment dat, Andra a venit în fața colegilor săi și a rostit câteva cuvinte emoționante, care au fost aplaudate:

”Mă emoționează foarte tare faptul că ne-am întâlnit și vă mulțumesc. M-am simțit foarte bine atunci când am intrat în grup și am văzut toate discuțiile, pozele. E foarte frumos să te uiți în spate, să vezi de unde ai plecat și pașii care te-au adus acum unde ești.”

Artista a vorbit și despre familia ei, cu emoție și mândrie.

”Acum, cred că știți, am doi copii: un băiat, David, de 14 ani, și o fetiță, Eva, care pare că își dorește foarte mult să facă actoria. A jucat în al doilea film. Sunt foarte mândră de ei. Cred că acum a venit momentul în care eu cumva o să fac un pas în spate pentru a-i lăsa pe ei să strălucească, dar, în același timp, eu fac ceea ce știți voi că mie îmi place să fac: muzică. Iubesc faptul că am ales acest lucru.”

O lecție despre recunoștință și rădăcini

Întoarcerea Andrei în liceu a fost mai mult decât o simplă revedere – a fost o ocazie de a reflecta la parcursul personal și profesional. Prin gestul său, artista a transmis un mesaj despre importanța rădăcinilor, a recunoștinței și a echilibrului între carieră și familie.

Emoțiile trăite în sala de clasă au arătat că, indiferent de succes, întoarcerea la locurile de început rămâne o experiență profundă și plină de sens.