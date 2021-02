Andra, fără voce. Ce probleme întâmpină acum soția lui Măruță, după ce s-a infectat cu virusul

Andra împreună cu Cătălin Măruță și cei doi copii ai lor au fost infectați cu noul coronavirus. Artista este cea mai afectată de boală. Ea a povestit cum se simte și ce simptome are.

După ce în urmă cu câteva zile Andra și Cătălin Măruță, împreună cu cei doi copii ai lor au fost testați pozitiv cu Covid, acum artista a povestit pe rețelele de socializare ce simptome are și cum se simte.

Vedeta spune că este singura din familie care a avut simptome. Din păcate boala i-a afectat vocea, iar în prezent nu poate să cânte decât pe voce de cap, dupa cum spunea chiar ea.

”Deocamdată cânt doar pe voce de cap pentru că nu am voie să fac un efort prea mare. Dar muzica mă binedispune, aşa că momentan cânt doar în gând. Abia aştept să vă cânt din nou, sunt nerăbdătoare! Vreau să vă spun tot ce am pe suflet pentru că am adunat foarte multe emoţii”, a spus Andra, pe Instagram.

Cântăreață a avut și dureri musculare, dar acum se simte mai bine. În tot raul, Andra a găsit si ceva plăcut. Ea s-a bucurat de zilele însorite și de familie, dar recunoaște că își dorește să revină cât mai repede la normal.

„Am ieșit afară stă stau puțin la soare. Ieri iar nu am mai fost atât de activă pe online, pentru că iar a fost o zi din aia cu dureri musculare, dar astăzi mă simt mai bine și profit de soarele ăsta frumos. Am ieșit puțin pe terasă. Sunt bine, vă țin la curent cu starea mea. E mult mai bine astăzi, mă simt foarte bine și sper din suflet să treacă cât mai repede această perioadă, pentru că îmi doresc să revin la normal”, a transmis Andra într-un InstaStory.

După emisiunea „Românii au Talent”, Andra a fost criticată de colegul ei Florin Călinescu. Juratul a fost încântat de un băiat din Craiova, care a prestat la o vioară electrică, căruia i-a dat un „Da” hotărât.

P e de cealalta parte, Andrei nu i-a plăcut foarte mult prestația concurentului si i-a dat un răspuns negativ. Însă, după acest moment, Florin Călinescu a criticat decizia juratei.

Andra i-a explicat colegului său care este motivul pentru care l-a refuzat pe tânărul concurent.

”La mine este un nu, cu părere de rău, pentru că…. Când calci prea mult accelerația, o dai în extrema cealaltă. Mi s-a părut prea mult, ce poate să fie frumos devine, la un moment dat, deranjant. Îmi pare rău, mă iertați. Nu a auzit nimeni cum a tras de corzi, cum aproape le-a rupt? Așa am simțit eu acum. Am greșit, nu am greșit… așa am simțit”, a spus Andra.