Fosta vedetă PRO TV, criticată după ce s-a dezis public de Călin Georgescu. Adela Pârvu a simțit furia fanilor pe pielea ei

Rezultatul de la alegerile prezidențiale i-a luat pe mulți prin surprindere, iar reacțiile apărute în spațiul public au fost numeroase. Printre cei care au comentat victoria lui Călin Georgescu din primul tur se numără și Adela Pârvu, care a colaborat cu el pentru un proiect de design, iar acum s-a dezis de candidat. Reacțiile celor care o urmăresc nu au întârziat să apară.

Printre cei care au reacționat public după victoria lui Călin Georgescu de la alegerile prezidențiale, turul I, se numără și Adela Pârvu. Designerul de interior, care a făcut parte la un moment dat din echipa emisiunii „Visuri la cheie”, a scris o postare pe Facebook care a stârnit numeroase reacții. Aceasta s-a dezis de Călin Georgescu și a povestit că a făcut un proiect de design interior pentru el, în 2024.

„Pentru mulți oameni, inclusiv pentru mine, aflarea rezultatelor din această dimineață a fost un șoc. Pentru mine a fost un șoc dublu când am văzut familia noului candidat și am recunoscut pentru cine am realizat un proiect de design interior în acest an. Doresc să subliniez că nu sunt de acord cu opiniile politice ale acestui client. În munca mea ca designer, alături de colegii mei, mă concentrez pe crearea de spații care să îmbunătățească calitatea vieții, fără a discrimina.

Până acum nu am făcut cercetări despre convingerile clienților mei, însă, începând de acum, voi fi mult mai atentă la valorile persoanelor care apelează la serviciile biroului meu de design. Aceasta este o declarație oficială prin care mă dezic de orice asociere cu acest client, ale cărui valori nu le împărtășesc”, a scris ea, pe contul de socializare.