Vestea zilei! Cum se simt Andra și Măruță. Anunțul a fost făcut în direct la PRO TV

Deși este în carantină, emisiunea ”La Măruță” continuă. Astăzi, ediția din 4 februarie, este prezentată de Rusu și Andrei, cei care prezintă matinalul la Kiss FM.

Ca de fiecare dată, Cătălin Măruță spune cum se simte el, dar și soția sa, Andra. Deși el se simte bine, Andra este cea care încă experimenteză dureri musculare.

”Andra are ceva dureri musculare, dar sunt specifice bolii, sper ca va fi bine, poate o sa apara si ea in emisiune azi” a mărturisit Maruta despre Andra, în ediția de azi a emisiunii.

De altfel, Andra nu și-a mai ținut fanii cu sufletul la gură vizavi de stare ei de sănătate. Aceasta a postat mai multe mesaje pe rețelele de socializare, în care a spus cum se simte.

Tot Andra a mai declarat:

„Vă mulțumesc pentru mesaje, am avut dureri musculare, am început să tușesc foarte tare, mă durea și capul. Azi mi-am pierdut și gustul și mirosul, de asta am făcut acest video să știți despre mine. Copiii sunt bine și la fel și Cătălin, iar de azi și eu mă simt mult mai bine. O să vă țin la curent de starea noastră și vă pup pe toți!”, a mai spus juratul de la „Românii au talent” în câteva filmulețe de pe instagram.