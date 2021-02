Andra, probleme grave de sănătate din cauza Covid-19. Fanii sunt șocați, cum arată vedeta

Andra și Cătălin Măruță trec prin momente grele din cauza infectării cu noul coronavirus. După ce a anunțat că are probleme cu vocea și nu mai poate, deocamdată, să cânte, Andra și-a șocat fanii din mediul online cu ultima fotografie postată. Admiratorii nu au mai recunoscut-o pe frumoasa cântăreață. Cum arată acum.

Andra este tare afectată de virusul COVID-19, deși nu a vrut să alarmeze pe nimeni dintre cei dragi. Îndrăgita artistă, considerată de mulți drept cea mai bună voce a României, întâmpină dificultăți în a cânta, după ce a contactat virusul Sars-Cov-2.

Deși toți cei patru membri ai familiei Măruță s-au pozitivat cu nemilosul coronavirus, Andra, Cătălin și cei doi copii ai lor și-au păstrat optimismul și încrederea că vor trece cu bine și peste acest hop, în cel mai scurt timp posibil.

Andra își ține la curent fanii, zi de zi, cu toate activitățile lor din izolare, ținând legătura cu ei așa cum i-a obișnuit dintotdeauna. Recent, jurata de la Românii au Talent a postat o fotografie în care se bucură de soare, în curtea casei sale.

Cu toate că nu este în forma ei maximă, lucru care se poate vedea în imagine, Andra nu și-a pierdut zâmbetul și optimismul debordant care o caracterizează și care o ajută să râdă chiar și în fața problemelor:

Fanii au reacționat, imediat, cu mii de aprecieri și comentarii laudative. Admiratorii artistei i-au transmis multă sănătate, asigurând-o că va trece, în curând, cu bine și peste această problemă.

Cătălin Măruță a anunțat, acum o săptămână, că întreaga sa familie a fost afectată de virusul Sars-Cov-2. După ce Andra, Eva și Cătălin s-au infectat cu noul coronavirus, a venit rândul și micuțului David să se pozitiveze.

Cu toate acestea, moderatorul TV și-a asigurat colegii, familia și prietenii că se simt bine, în ciuda circumstanțelor, el având o formă ușoară a bolii. Se pare că Andra are mici dificultăți cu vocea și dureri musculare, în timp ce Eva și David, copiii lor, sunt la fel de energici ca înainte.

„Deocamdată cânt doar pe voce de cap pentru că nu am voie să fac un efort prea mare. Dar muzica mă binedispune, aşa că momentan cânt doar în gând. Abia aştept să vă cânt din nou, sunt nerăbdătoare! Vreau să vă spun tot ce am pe suflet pentru că am adunat foarte multe emoţii”, a declarat Andra, acum câteva zile pe Instagram, conform celor de la impact.ro.