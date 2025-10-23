Cătălin Măruţă, prins cu minciuna? Ce a răspuns când a fost întrebat de salariul primit de la Pro TV: „Să depăşim momentul”

Ultima oră
Cătălin Măruță a acceptat să fie el însuși subiectul unui test de sinceritate în emisiunea sa de la PRO TV. Conectat la poligraf, prezentatorul a răspuns la întrebări incomode despre cariera sa de 18 ani, invitații dificili, farse controversate și momentele tensionate din spatele camerelor.

Cum a reacționat Cătălin Măruță la testul de sinceritate

Gazda emisiunii La Măruță a trecut printr-o experiență neobișnuită: de această dată, el a fost cel testat, în timp ce Greta și Octavian îi urmăreau reacțiile cu ajutorul poligrafului.

Una dintre primele întrebări vizau invitații care îl epuizează: ”Sunt vedete care monopolizează complet discuțiile, precum Horia Brenciu sau Adrian Enache”, a recunoscut moderatorul.

A rememorat și momente amuzante, cum ar fi confuzia cu Al Bano, căruia i-a spus din greșeală ”Toto Cutugno” pe durata emisiunii, dar și tensiuni cu invitați precum Marcel Pavel sau Ioana Ignat.

În privința farselor și a controverselor, prezentatorul a amintit de celebra farsă cu Monica Tatoiu, care s-a încheiat cu plângeri la poliție și o înregistrare de 40 de minute nedifuzată.

De asemenea, a clarificat momentul cu Liviu, soțul Israelei, explicând că a fost doar o farsă de 1 aprilie, interpretată greșit de public ca un conflict real.

Ce lecții a învățat după 18 ani de carieră

Soțul Andrei a povestit despre momentele dificile, inclusiv perioada pandemiei, când a continuat emisiunea de acasă, în timp ce el și familia aveau COVID-19. A recunoscut și pierderea bunicilor săi, care l-a pus în situația de a împărți durerea personală cu obligațiile profesionale.

Despre evoluția emisiunii, prezentatorul a explicat că Happy Hour a fost începutul formării sale ca realizator, în timp ce La Măruță a devenit un format complex, combinând divertisment, povești de viață și campanii sociale.

Cătălin Măruță a rememorat și conflictele aparent tensionate, cum ar fi cele cu Alex Velea din rubrica ”Sosurile picante”:

Greta: A existat vreodată o ceartă serioasă între tine și un invitat, care nu s-a văzut la TV?
Cătălin Măruță: Da.
Greta: Da, Cătălin?
Cătălin Măruță: Crede-mă pe cuvânt — probabil cea mai cunoscută este cea cu Alex Velea.
Greta: Exact la asta mă gândeam și eu.
Cătălin Măruță: Da, cu Alex Velea… dar a fost o ceartă care n-avea nicio treabă cu realitatea.

Ce a spus despre salariul său

La final, poligraful l-a pus în dificultate în privința salariului:

Greta: Salariul tău crezi că se apropie de salariul Andreei Esca?
Cătălin Măruță: Niciodată, cred!
Greta: Cred că ai ceva de spus… ești cam nesincer aici, Cătălin. Avem un ”spike” pe grafic!
Octavian: Cătălin? Cătălin?
Măruță: Nu… au crescut… echipa!
Greta: Cătălin, fii sincer!
Cătălin Măruță: N-a fost!
Greta: Nu prea ai fost sincer…
Cătălin Măruță: Greta, eu zic să depășim momentul ăsta…

Întrebările despre invitatele atrăgătoare au stârnit râsete, iar Cătălin Măruță a subliniat că apreciază frumusețea, dar nimic nu îi distrage atenția de la profesie. Testul de sinceritate a demonstrat încă o dată farmecul și umorul prezentatorului, dar și complexitatea carierei sale în showbiz.

