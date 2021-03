Anca Țurcașiu a făcut anunțul după divorț. Ce așteaptă la 50 de ani

Anca Țurcașiu a fost prezentă astăzi în platoul ”Vorbește lumea” pentru a-și promova noua piesă, ”Vreau să dau reset”, însoțită de un mesaj care, deși nu scris de ea, este personal, pliindu-se pe situația peste care se laudă că a trecut acum, divorțul.

Anca Țurcașiu, anunț după divorț. Este pregătită de iubească din nou

Anca Țurcașiu are o relație de prietenie cu Ovidiu Jacobsen, care într-o zi i-a propus să-i dea în dar o piesă. Deși reticentă la început, artista a acceptat să o înregistreze. I-a povestit compozitoarei Loredana Căvâsdan ceea ce dorește să exprime, iar totul a ieșit cum nu credea mai bine. Versurile melodiei anunță un nou început în viața vedetei, cum de altfel a declarat chiar aceasta în emsiunea de la Pro TV. Este pregătită să iubească și așteaptă un bărbat pentru a o face să simtă din nou fluturi în stomac.

„Da, vreau să dau reset. Vreau să schimb totul. E vorba despre stima de sine, iubirea de sine, abia atunci înveți niște lecții foarte importante în această viață de a merge mai departe. Acest cântec are o poveste foarte frumoasă. Vara trecută am lucra cu Ovi și mi-a zis ca vrea să-mi facă cadou o piesă. Am refuzat, pentru că eu nu mai când de o vreme, am intrat pe zona de teatru și nici nu era momentul. Am acceptat într-un final, pentru că prin ea am vrut să spun o poveste.

Eu i-am spus scriitoarei ce vreau să transmit prin această piesă, nu am scris eu versurile, dar cea care le-a redactat parcă a scris cu cuvintele mele. Piesa este despre o perioadă a omului când totul se răstoarnă în viața lui și că se sfârșește totul, că nu mai vezi luminița. Uite și cu meseriile noastre ce s-a întâmplat.

A început procesul de vindecare prin a se iubi mai mult

Ai impresia că nu se poate merge mai departe, dar se poate. Se poate! Este mesajul pe care vreau să-l primească toată lumea. Eu am găsit puterea în mine pentru a trece mai departe, pentru că nimeni nu cred că este, chiar dacă am avut mulți prieteni aproape, pregătit. Dar până nu mi-am găsit în mine puterea, nu aș fi reușit. Și poate și în credință, în a realiza ce suntem și cât suntem noi pe aici. În momente ca astea, e bine să facem curățenie peste tot, să cernem prieteni, să facem curat în cămară.

După acest pas, eu cred încă în dragoste. Eu trăiesc pentru iubire și oferind iubire. Cea mai fericită mă face iubirea. Acum sunt pregătită să iubesc din nou. Am început cu mine. Acum…aștept fluturi în stomac, stoluri de fluturi în stomac, pentru că el va veni. Important este că sunt pregătită și că pot porni pe acest drum.