Ce s-a întâmplat cu Anca Țurcașiu imediat după divorț. Artista a făcut mărturisirea abia acum

După mai bine de două decenii de mariaj, în vara anului 2020, a uimit pe toată lumea cu anunţul despărţirii definitive de Cristian Georgescu. Anca Țurcașiu a povestit abia acum ce s-a întâmplat imediat după divorţ.

În iulie 2020, Anca Țurcașiu a postat pe contul său de Facebook un mesaj prin care anunţa că s-a despărţit de cel care i-a fost soţ timp de 22 de ani – medicul stomatolog Cristian Georgescu. Tot atunci a rugat la intimitate, nedorind să dezvăluie motivul pentru decizia cu siguranţă dureroasă.

La jumătate de an de la separare, artista povesteşte ce s-a întâmplat imediat după divorţ. Invitată la Teo Show, îndrăgita cântăreaţă în vârstă de 50 de ani a mărturisit că a lăsat trecutul în urmă. A slăbit 8 kilograme şi are acum un corp de fotomodel.

“Am învățat multe lecții în anul care a trecut și nu vreau să mă mai agăț de trecut nici să-mi mai fac planuri pentru viitor. Trebuie să treacă niște timp ca să te vindeci. Eu am slăbit opt kilograme după divorț. Am citit cărți motivaționale și vreau să-mi redecorez și casa”, a spus Anca Țurcașiu, la Kanal D.

Secretul siluetei sale este regimul regimul ovo-lacto-vegetarian pe care îl ține de ani de zile. Vedeta a povestit în nenumărate rânduri ca a renunţat la grăsimi și zaharuri și s-a axat pe legume, salate, brânzeturi și fructe. Mai mult, adoră să alerge.

La final de 2020, a vrut să uite toate clipele grele şi să petreacă noapte dintre ani într-un loc cu totul special. Artista a povestit că a fost o decizie de moment, dar pe care nu o regretă deloc: a plecat în vacanţă în Republica Dominicană. Astfel, Anca Țurcașiu a păşit în 2021 fericită, cu o dorinţă împlinită şi cu speranţa ca acesta va fi cel mai bun an din viaţa sa.

“Îmi doream de mult să ajung în Dominicană. Uite că am fost condusă de soartă să fac asta. Nu a fost plănuit. Am crezut că o să-mi petrec Revelionul singură uitându-mă la tv după 35 de ani. Am luat telefonul, am găsit primul site de călătorii, m-am uitat la preț să fie rezonabil. Am vorbit cu o prietenă și a doua zi aveam biletele de avion, testele Covid au venit cu câteva ore înainte de plecare.

A fost o încărcare de baterii după o perioadă grea. Am purtat desuuri roșii de Revelion și am fost la un spectacol la resortul unde stăteam. Mi-am zis că 2021 va fi cel mai bun an din viața mea”, a mai spus vedeta.