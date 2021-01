EXCLUSIV Drama prin care trece Anca Țurcașiu acum: ”Nu mă pot aduna, abia mai reușesc să dorm nopțile”

Solista Anca Țurcașiu (50 de ani) este extrem de atașată de câinele său, bichonul Șușu, de care are grijă ca de un copil. Din păcate, patrupedul, care are 14 ani, este foarte bolnav. Speriată, Anca îl veghează zi și noapte: ”Nu mă pot aduna, abia mai reușesc să dorm nopțile cu medicamentele și tratamentele pe care trebuie să le fac câinelui meu. Este bolnav, este și bătrân, vom vedea dacă își fac efectul”, a povestit Anca, în exclusivitate pentru playtech.ro.

Anca Țurcașiu a lăsat în urmă divorțul de medicul Cristian Georgescu și merge mai departe, cu bune și rele. Și-a început anul relaxându-se în Republica Dominicană, unde a petrecut câteva zile de vis, în compania unei prietene.

Și-a încărcat bateriile cât pentru tot anul și e hotărâtă să dea piept cu provocările profesionale și personale. De câteva zile, însă, de când i s-a îmbolnăvit cățelul, artista e un monument de tristețe:

Șușu a intrat în viața Ancăi Țurcașiu pe când era doar un puiuț, de o lună și jumătate:

“Avea doar o luna și jumătate, cred. Era într-o casă, amestecat cu foarte multe animale, bolnave de toate cele. După ce l-a întâlnit copilul nostru, am stat cu el în spital două săptămâni, ca să-l facem bine”, declara artista, în urmă cu câțiva ani.

Solista Anca Țurcașiu și medicul Cristian Georgescu formau unul dintre cele mai solide cupluri din show-biz. Iată însă că nimic nu durează o veșnicie, iar cei doi au hotărât să divorțeze, la mai bine de 22 de ani de la nuntă.

”Am divorțat! Am divorțat de bărbatul pe care l-am ales să-mi fie sprijin! Suflet pereche! În brațele căruia am crezut că voi îmbătrâni! Dar viața îți oferă lecții de învățat! Ne naștem să primim lecții!

Anca Țurcașiu și Cristian Georgescu s-au cunoscut în America și au decis să se căsătorească la mai puțin de un an de la prima întâlnire. I-au ales ca nași pe milionarul Cristian Țânțăreanu și pe soția acestuia, buni prieteni cu artista. Deși divorțul nu l-a luat deloc prin surprindere pe Țânțăreanu, milionarul crede totuși că cei doi vor ajunge să se împace:

“Am sărbătorit divorțul, am băut șampanie și am mâncat pește. Eu cred că, așa cum am sărbătorit divorțul, vom sărbători și împăcarea lor. Nevastă-mea zice să nu ajungă ca Prigoană”, declara milionarul, la scurt timp de la divorțul Ancăi.