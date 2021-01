Anca Serea, adevărul despre problemele ei de sănătate. Vedeta și-a șocat fanii: ”Să-mi scriu testamentul”

Anca Serea a spus adevărul despre problemele ei de sănătate. Vedeta și-a șocat fanii când au auzit când au auzit că vrea să-și facă testamentul.

Anca Serea a trecut printr-o perioadă de coșmar. Vedeta a fost la un pas să-și facă testamentul

Anca Serea și-a șocat fanii de pe rețeaua de socializare după c a spus adevărul despre problemele ei de sănătate.

Anca Serea a încheiat un an dificil în ceea ce priveşte starea de sănătate, însă a avut un an foarte bun din punct de vedere profesional. Vedeta a pomenit despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat.

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Anca Serea

”Au fost momente grele, da, dar am trecut cu bine peste ele, deşi nu eram pregătită să traversez aşa ceva. Eu mă confrunt cu o anemie severă încă din tinereţe, înainte să-l nasc pe David, de pe la 19 ani, când mi-am făcut şi primele investigaţii din cauza unor menstruaţii abundente. Aveam ameţeli frecvente, stare de slăbiciune.

Eu nu am făcut tratamente susţinute şi nici cură de fier, decât în perioada sarcinilor sau când trebuia să nasc. Şi cu trecerea timpului, cu naşterile multiple, starea asta de anemie s-a acutizat, dar niciodată nu a fost aşa grav ca anul trecut, erau doar momente izolate. Acum sunt OK, dar atunci aproape că am căzut din picioare.

Anca Serea, speriată de problemele se sănătate a vrut să-și facă testamentul

Mi-am făcut toate investigaţiile: RMN, endoscopie, colonoscopie, tot ce se putea, pentru că medicilor nu le venea să creadă că pot să supravieţuiesc cu o valoare atât de mică a hemoglobinei, iar depozitul de fier era infim. Niciodată nu îmi fusese atât de rău.

Poate doar când am fost foarte bolnavă am fost speriată, aproape că voiam să-mi scriu testamentul. Atunci am vrut să-mi fac absolut toate investigaţiile. Acum sunt bine”, a declarat Anca Serea, potrivit okmagazine.ro.

Cum a fost anul 2020 pentru Anca Serea

”Anca Serea a povestit și cum a fost anul 2020 pentru ea. ”A fost un an plin de imprevizibil, aşa cum a fost pentru toată lumea, au fost multe provocări, dar încerc să iau şi partea bună, faptul că am ajuns sănătoşi la finalul anului şi că, deşi au fost multe momente pline de tensiune, suntem bine.

Eu sunt un om optimist din fire şi sunt convinsă că totul va fi bine şi de acum încolo”, a declarat Anca Serea.

Familia Ancăi Serea, infectată cu coronavirus

Vedeta a povestit și cum a trecut peste perioada grea, în care familia a fost infectată cu coronavirus.

”Da, am stat în casă, ne-am izolat, au fost forme uşoare, slavă Domnului. Cred că perioada asta este despre a merge mai departe şi despre a încerca cu toate forţele să rămânem optimişti”, a mai povestit Anca Serea.