Dovada clară că Anca Serea și Adi Sînă nu au probleme cu banii. Ce achiziție exorbitantă au făcut

S-a tot zvonit că celebrul cuplu de vedete a fost pus la zid pe plan financiar de criza sanitară, iar că aceștia au rămas mult în urmă cu plățile școlilor private unde învață copiii lor. Cu toate astea, vin să demonstreze că stau bine cu banii printr-o nouă achiziție costisitoare.

Anca Serea și Adi Sînă nu au fost scutiți niciodată de gurile rele. Aceștia au trecut prin multe împreună, iar se pare că anii i-au făcut ca mai tare să se apropie, relația lor trecând testul timpului. Deși s-a zvonit îndelung faptul că cei doi au rămas în urmă cu plata la școlile private unde învață copiii lor, Anca vine să dezmintă toate scenariile și să aducă o nouă veste fanilor. Familia mai deține acum încă un apartament la Stejarii.

David, cel mai mare din familie, urmează să împlinească 19 ani, iar din dorința mamei ca el să aibă intimitate i s-a oferit opțiunea de a se muta singur. Întrebată cum a fost acest an, bruneta a mai adus câteva detalii despre cum a dus-o familia din punct de vedere economic spunând că a fost per total un an bun și că apreciază toate lucrurile care i s-au întâmplat.

De asemenea, se pregătește pentru cadourile de Crăciun și de listele făcute conștiincios deja de cei mai mici ai familiei. „O parte dintre cadouri le-am aranjat, le-am organizat, pe unele le-am comandat online iar altele urmează să vină, să le cumpăr, noi suntem mulți. De obicei suntem bine organizați și la capitolul asta, nu ne lăsăm pe ultima sută de metri”, a mai mărturisit aceasta.

„A fost un an bun, apreciez toate lucrurile care mi s-au întâmplat. Din punct de vedere financiar a fost un an super bun, profesional a fost un an la fel de bun. Nu vreau să comentez! Așa de prost ne merge că tocmai am cumpărat un apartament la Stejarii, pe care îl amenajez. Este pentru copii. David face 19 ani, în curând, acum în martie, și l-am luat. Fie o să-l închiriez, sau dacă el își dorește să se mute, o să îl lăsăm să se mute aici, să vedem. Chiar acum noi trebuia să fim în Dubai. Adi mi-a făcut o surpriză și a luat niște bilete și eu nu am mai vrut să mergem. Au plecat nașii noștri și cu o gașcă mai mare și nu am simțit că vreau să merg. Nu mi-a fost teamă dar de când am avut probleme de sănătate în august am zis că nu mai fac lucruri fără să le mai simt și nu cred că era momentul potrivit să ne luăm o vacanță acuma.”

Anca Serea (Sursa: click.ro)