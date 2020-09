Anca Serea a ajuns din nou la spital. Ce probleme de sănătate are acum vedeta

Anca Serea trece prin momente extrem de dificile. Soțul ei, Adi Sînă, a devzăluit că vedeta a ajuns din nou la spital! Ce probleme de sănătate are acum: „Nu este cea mai fericită zi din viața noastră”.

Vești îngrijorătoare despre Anca Serea. Îndrăgita vedetă, mamă a șase copii, a ajuns de urgență la spital, din cauza unei anemii severe cu care se luptă de ceva vreme. Anunțul a fost făcut de soțul ei, Adi Sînă. Cei sunt nedespărțiți, chiar și în cele mai dificile momente.

Lângă el, întinsă pe un pat, cu masca de protecție pe față, Anca Serea a dat mai multe detalii despre probleme de sănătate pe care le are.

„Eu am o anemie care-mi dă bătăi de cap de foarte mulți ani și pentru că am un stil e viață, uneori nesănătos și foarte agitat, ieri mi-a fost foarte rău și am chemat salvarea. Hemoglobina mea acum este 5,8. Toate analizele mi-au ieșit perfecte, mai puțin cele de sânge pentru că hemoglobina este mare. Ieri era 6,3. Pentru că m-am simțit foarte slăbită, am luat decizia să mă internez și cel mai probabil voi avea parte de o transfuzie cu sânge, dar sunt OK”, a transmis Anca Serea de pe patul de spital.