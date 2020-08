Anca Serea, mesaj cutremurător după ce a ajuns la spital: “Am crezut că nu o să îmi revin”

Pe 6 august, Anca Serea, soția lui Adi Sîna, a trăit o experiență groaznică în urmă, din cauza unor probleme de sănătate, și a ajuns de urgență la spital, în Bulgaria, după cum a povestit fanilor într-un live pe Instagram.

Problemele de sănătate s-au acutizat în ultima perioadă, în ceea ce o privește pe Anca, iar episodul din Bulgaria, după cum declara chiar ea, a fost unul dur, mai ales că aținut-o departe și de fiica ei de 13 ani, care atunci își serba ziua de naștere.

”Adi a mers la farmacie, mi-a cumpărat niste calciu, magneziu, mi s-a făcut foarte rau, am vărsat. Am chemat ambulanța. Sistemul sanitar din Bulgaria este foarte defectuos. Nu știu dacă mă credeți, dar eram chiar pe marginea prăpastiei. Nu mai auzeam cu urechea dreaptă, nu mai vedeam cu ochiul drept, nu am mai putut să mișc mâinile și picioarele”, a mărturisit Anca Serea.