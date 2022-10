Anca Pandrea a ajuns iar de urgență la spital. Ce i-au descoperit medicii acum (exclusiv)

Clipe dificile pentru Anca Pandrea. Celebra actriță a ajuns, din nou, de urgență la spital, după ce a acuzat stări de rău. Problemele de sănătate se pare că nu-i dau pace văduvei regretatului actor Iurie Darie. Ce a pățit artista și ce au descoperit cadrele medicale.

Joi, 29 septembrie, Anca Pandrea a fost internată, recent, la Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș din Capitală, după ce a acuzat stări de rău și anumite probleme de sănătate.

Văduva lui Iurie Darie a fost pusă sub supravegherea atentă a medicilor, iar după o serie de analize amănunțite, Anca Pandrea a fost diagnosticată, din nou, cu virusul COVID-19.

Faimoasa actriță a mai fost în carantină la sfârșitul anului trecut, atunci când a ales să se trateze, la domiciliu, de coronavirus.

„Mi-a fost foarte rău. Încă sunt în spital, nu știu când voi fi externată. Am COVID.”, a mărturisit actrița Anca Pandrea, în exclusivitate pentru impact.ro .

La sfârșitul lui octombrie 2021, Anca Pandrea a suferit un episod nefericit în plină stradă. Actrița s-a deplasat până șa Spitalul Militar din București, pentru realizarea unui set de analize.

Într-un moment de slăbiciune, fosta soție a regretatului actor Iurie Darie și-a pierdut cunoștiința și a căzut. Norocul ei a fost că era acompaniată de o bună prietenă, care a ajutat-o să se repună pe picioare.

„M-am dus la Spitalul Militar să-mi fac niște analize. Am fost cu o prietenă și ne-am întors cu taxiul. Am venit acasă, nicio problemă. Deodată, am căzut. Noroc cu prietena mea, care a fost cu mine peste tot și era lângă mine. Nu m-au mai ținut picioarele.

M-au dus cu salvarea, aveam saturația de oxigen doar unu, era foarte mică. M-au ținut acolo, am semnat că nu stau în spital, m-am întors acasă. Apoi am avut febră, 39-40 grade. Am chemat din nou salvarea.”, povestea, atunci, Anca Pandrea.