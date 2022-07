Anca Pandrea, la un pas de moarte după ce a ajuns la spital: „Vedeam doar culori și nu mai reacționam”

Anca Pandrea, la un pas de moarte. Fosta parteneră de viață a actorului Iurie Darie, Anca Pandrea, are din ce în ce mai multe probleme de sănătate. În vârstă de 78 de ani, actrița Anca Pandrea a fost la un pas de moarte. Totul s-ar fi întâmplat după ce a ajuns la spital. Problemele pe care le are, se pare că au recidivat, asta după ce în aprilie a mai fost la un pas de a muri.

În aprilie relatam despre ununl din momentele dramatice prin care Anca Pandrea a trecut. Suferind deja de o boală pulmonară, Anca Pandrea a rămas aproape singură. Singurul cre i-a rămas aproape văduvei celebrului actor Iurie Darie, este Victor Yila. Acesta este singurul prieten adevărat care i-a rămas văduvei lui Iurie Darie. Victor Yila a vorbit la acel moment despre problemele pe care le are Anca Pandrea colegilor de la Ego.ro, declarând:

Cu mașina fac până la ea cam 10-15 minute, atât face și Ambulanța. Aș putea spune: Sunt Victor Yila, salvatorul de la Salvarea București! În noaptea în care a leșinat în casă, am însoțit-o la spital, am stat la Urgență până la ora 4.00, alături de ea!”, a declarat actorul din grupul Vouă, în exclusivitate pentru ego.ro .

În rest, toți au abandonat-o. Când ai multe necazuri, lumea se mai distanțează, ea are și probleme financiare. La orice oră din zi și din noapte primesc telefon de la Anca o ajut.

„Mă ocup de Anca întru totul, de la a mă asigura că zilnic are mâncare gătită pe masă, până la a-i face cumpărăturile. Eu îi negociez totul, și cu femeia care vine să îi gătească.

Se pare că recent, problemele au recidiviat, iar actrița a ajuns, din nou, la un pas de moarte. Aceasta povestește că, după ce a ajuns la spital, din cauza căldurii.

„Iar mi-a fost rău, mi s-a ridicat tensiunea, n-am vrut să merg nicăieri. Până la urmă am ajuns la spital. Mi-au pus perfuzie, au fost drăguți medicii de la Urgență. Am mers cu salvarea și am stat câteva ore, de la 16.00 până pe la ora 20.30.