Anamaria Prodan l-a făcut praf pe Reghecampf: ‘Este o epavă, va ajunge pe scări la Snagov’

Anamaria Prodan și Corina Caciuc au ajuns în instanță, după ce iubita lui Laurențiu Reghecampf a dat-o în judecată pe celebra impresară. După terminarea procesului, fosta soție a antrenorului a avut un mesaj dur pentru acesta. Ce i-a transmis și ce sfaturi i-a dat acestuia.

Pe data de 26 ianuarie 2024, Anamaria Prodan a apărut la Judecătoria Buftea în cadrul procesului intentat de Corina Caciuc. Cu toate acestea, în loc să se prezinte personal în fața judecătorilor, partenera lui Laurențiu Reghecampf a optat să fie reprezentată de către avocații săi.

În dimineața respectivă, Anamaria Prodan și-a făcut prezența la instanță însoțită de echipa sa legală, însă nu a existat nicio urmă a părții adverse, Corina Caciuc.

La finalul procesului, Anamaria Prodan a făcut câteva declarații, ilustrând motivele presupuse pentru care Corina Caciuc nu a fost prezentă la acest moment crucial în disputa legală dintre cele două personalități publice. Mai exact, aceasta susține că antrenorul nu deține contractul, pentru că acesta ar fi fost semnat doar în arabă și nu a fost tradus.

De asemenea, susține că iubita antrenorului nu poate avea reședința în Arabia, pentru că nu este căsătorită cu acesta. Astfel, Anamaria Prodan spune că motivele prezentate de avocata Corinei Caciuc sunt unele banale și false, pentru că aceasta pur și simplu nu ar fi avut curajul să o înfrunte față în față.

„Este adevărat. La termen am fost eu și avocații mei. Să fiu sinceră, m-am amuzat. Domnișoara avocat a acestei vedete internaționale care m-a dat în judecată pentru distrugerea imaginii publice a fost pusă într-o situație incredibilă. Nu a avut niciun act doveditor care să susțină lipsa de la termen a clientei sale.

Motivele erau hilare: 1. Nu are contractul lui Reghecampf din Arabia Saudită, căci nici Reghecampf nu-l are. Acesta l-a semnat doar în limba arabă și nu este tradus. Așa ceva nu am auzit nici în cărțile de colorat. Nu a avut un act medical care să ateste lipsa clientei de la termen.

Nu a avut absolut nimic care să ateste șederea clientei Caciuc în Arabia Saudită. Și era și normal să nu aibă, deoarece Reghecampf este însurat și are copii făcuți cu fiecare femeie, așa cum a putut el, săracul. Amantele sau concubinele nu fac parte din contractul lui Reghe în Arabia Saudită.

Ele nu au cum să aibă reședința în această țară, decât dacă sunt luate în spațiu de Reghe ca bone, bucătărese sau femei de serviciu. Nu știu și nu este problema mea cum o ia în spațiu de Caciuc”, a mărturisit Anamaria Prodan, pentru Spynews.ro