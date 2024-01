Anamaria Prodan debutează pe marele ecran, în Complotul bonelor, alături de fiul ei: “A câștigat acest rol, nu l-a primit doar pentru faptul că eu eram mama lui”VIDEO EXCLUSIV

Anamaria Prodan bifează încă o dorință împlinită la început de an. Impresara își face debutul pe marele ecran în comedia Complotul bonelor, regizată de Iura Luncașu. Luni seara, la Cinema City din Park Lake a avut loc prima proiecție VIP a producției distribuită de Vertical Entertainment din 9 februarie în cinematografe. Cu această ocazie, Anamaria Prodan a acordat un interviu exclusiv pentru Playtech Știri, în care ne-a povestit despre asaltul maimuțelor în perioada filmărilor din Bali, dar și despre experiența trăită în postura de personaj de film, pe care are de gând să o repete dacă i se va mai ivi ocazia. Impresara a precizat că fiul ei, Luarențiu Jr, și-a câștigat rolul din Complotul bonelor, nu l-a primit doar pentru că ea este mama lui.

Anamaria Prodan: “Mi-a adus Dumnezeu în viață ce mi-am dorit”

Complotul bonelor urmărește viața lui Virgil (Cristi Iacob) un afacerist român de succes. În plan sentimental însă, lucrurile nu stau așa cum te-ai putea aștepta. În urma a trei căsătorii, s-a pricopsit cu nouă copii pe care îi crește cu ajutorul a trei bone. Astăzi, îl găsim din nou îndrăgostit și pregătit să le prezinte copiilor noua mamă, pe Valentina (Anamaria Prodan). Doar că, surpriză, copiii au o altă propunere: vor să-l însoare cu una din bone. În primă instanță! Cei care cumpără bilete la film, intră în cursa pentru o vacanță în Bali.

Felicitări, Ana! Ai visat vreodată să joci într-un film? E un vis împlinit acum?

Da, este un vis împlinit. Eu mi-am bifat așa pe termen lung absolut tot ce am vrut să fac în viața mea și am știut că voi face. Și era cumva penultima de pe listă. Și am bifat și penultima și ultima.

Ultima dorință care a fost?

Mi-a adus Dumnezeu în viața mea ce mi-am dorit: un bărbat adevărat, un bărbat minunat, un campion în adevăratul sens al cuvântului.

Va fi prezent alături de tine la premiera din februarie a filmului Complotul bonelor?

Eu zic că da, așa fac oamenii care se iubesc: se susțin!

Ce zice despre debutul tău pe marele ecran?

E foarte fericit și foarte mândru. M-a încurajat în fiecare secundă să fac orice am crezut că e bine pentru mine și familia mea. La fel cum și eu îl încurajez pe el să facă foarte multe lucruri și cred că asta este menirea oamenilor pe pământ, a oamenilor care se iubesc.

Anamaria Prodan: “Bebe a fost minunat, a câștigat acest rol și l-a jucat perfect”

Revenind la film. Te așteptai ca dorința ta să vină la pachet și cu debutul fiului tău pe marele ecran?

Nu, dar Dumnezeu când îți dă, îți umple traista cum se spune. Mi-a dat atât de multă bucurie și îi mulțumesc și-n culcare și-n sculare cum spunea mamaia mea. Bebe a fost minunat și a câștigat acest rol, nu l-a primit doar pentru faptul că eu eram mama lui și l-a jucat perfect.

Apropo de asta, Eva Măruță a făcut un rol senzațional în Tati part-time, dar sunt comentarii negative la adresa ei. Tu l-ai pregătit pe Bebeto în cazul în care vor apărea astfel de comentarii și la adresa lui?

Da, eu mi-am pregătit copiii de când s-au născut pentru așa ceva. Noi nu citim comentarii, nu ne oprim din drumul nostru, nu ne interesează frustrații sau toate aceste golănii care au apărut. Eva este minunată, este un copil fabulos, cinste părinților care au crescut-o așa. Eu i-am și transmis un mesaj și i-am spus să nu se oprească niciodată din drumul ei. Oamenii care au mitocănia să vorbească despre un copil urât sau să vină cu diferite comentarii, gen asuprești copilul, ăstia sunt oameni care nu au făcut nimic în viața lor, se leagă și se urcă pe spatele starurilor ca să fie băgați în seamă. Deci ăștia nu merită nici măcar așa să te uiți către ei.

După experiența din Complotul bonelor, și-a descoperit Laurențiu Jr pasiunea pentru actorie sau rămâne cu fotbalul?

El este fotbalist. Dacă o să-l întrebi, probabil o să spună: eu sunt fotbalist. Dar este bine ca noi, părinții, să le oferim copiilor mai multe șanse și cumva să le arătăm și varianta b, c, d,e, pentru că nu știi niciodată ce îți rezervă viața.

Dar pe tine te mai tentează un alt rol?

Mie îmi place foarte tare. Pentru mine a fost o experiență minunată și dacă o să mai am ocazia, cu siguranță o să mai joc.

Ce a pățit Anamaria Prodan în Bali din cauza maimuțelor

Poți să ne povestești ceva haios de la filmările din Bali?

Foarte multe maimuțe, care, la un moment dat, s-au repezit să ne fure toate lucrurile personale și să ne și bată, dacă poți să crezi. Deci nu am știut cum să fugim, să ne mai luăm și gențile și ce mai aveam prin genți, ne-au furat tot ce a căzut de prin genți, ne-au furat tot. Întotdeauna am avut senzația că ele sunt foarte drăguțe și poți să te joci cu ele, să le pupi, să le mângăi. Nu, sunt foarte hoațe!

