Anamaria Prodan revine permanent la TV. Emisiunea în care va apărea

Vești bune pentru toți cei care o iubesc pe Anamaria Prodan. Celebra impresară revine permanent la TV, după o pauză destul de lungă de la apariția în show-uri televizate. Care este emisiunea în care va apărea și de când o putem vedea pe vedetă pe micile ecrane.

Anamaria Prodan revine pe micul ecran în cadrul emisiunii „Punct și de la capăt”, difuzată pe Antena Stars, iar noutatea cea mare este că și copiii săi vor fi implicați în această experiență televizuală. Fosta soție a antrenorului Laurențiu Reghecampf a reușit să îi convingă atât pe fiul lor, Bebeto, cât și pe cele două fiice din primul său mariaj, Sarah și Rebeca, să participe la filmări.

Cel de-al optulea sezon al emisiunii promite o atmosferă captivantă, în care se va contura un echilibru perfect între elemente de umor și dramă. Telespectatorii vor avea privilegiul de a urmări celebra impresară în ipostaze atât de mamă, cât și de femeie de afaceri, oferind o privire captivantă asupra vieții sale cotidiene.

Anamaria Prodan nu va fi singură în această aventură televizuală, ci va avea alături și prietenii săi, în timp ce filmările vor avea loc pe mai multe continente, conform informațiilor din presa centrală. Este un show care va scoate la iveală o parte din sufletul vedetei și mersul lucrurilor în familia ei.

„Pentru mine, acest reality show este un proiect de suflet, pe care l-am început cu foarte, foarte mulţi ani în urmă, tot în familia Antena. Este un proiect bazat pe dragostea mea faţă de familie, mai ales că eu sunt un om care a crezut foarte tare în instituţia căsătoriei şi în familie.

Tocmai de aceea, în momentul în care am făcut ordine în viaţa mea şi a copiilor mei şi am luat hotărârea să încep o nouă viaţă, mi-am dorit să fac asta şi în mod public şi să îmi prezint exact trăirile, tocmai pentru ca şi alte femei să înţeleagă că lupta pentru a-ţi salva familia este ok, dar trebuie să aibă o limită.”, a declarat Anamaria Prodan pentru Spynews.