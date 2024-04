Anamaria Prodan, despre presupusa ceartă cu Andreea Tonciu. Ce a avut de spus vedeta despre fina sa: „Este cumva firesc” EXCLUSIV

În ultima vreme s-a tot speculat că Anamaria Prodan ar fi rupt legătura cu fina ei celebră, Andreea Tonciu. Deși mulți au speculat că cele două s-ar fi certat, lucrurile stau cu totul diferit! Celebra impresară a rupt tăcerea și a făcut declarații incendiare pentru Playtech Știri.

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, fostul ei soț, sunt nașii de cununie ai Andreei Tonciu și ai lui Daniel Niculescu. Dacă înainte obișnuiau să-și petreacă timpul împreună și chiar se afișau pe rețelele de socializare, în ultima perioadă, cele două au rărit întâlnirile.

În spațiul public s-a vehiculat că Anamaria Prodan și Andreea Tonciu s-ar fi certat, drept urmare, ar fi rupt definitiv relația nașă-fină! Ei bine, lucrurile nu stau nici pe departe așa, iar impresara a făcut lumină în acest caz.

În exclusivitate pentru Playtech Știri, Anamaria Prodan a mărturisit că nu s-a certat cu fosta asistentă tv, doar că în ultima perioadă, a fost mai tot timpul plecată din România. Programul încărcat nu i-a mai permis să se vadă atât de des cu Andreea Tonciu, fina pe care a cununat-o în 2016.

„Presa încearcă să facă subiecte extraordinare pe numele meu și al Andreei. Este firesc cumva căci reprezentăm ceva. Este fina mea dragă. O iubesc enorm. Noi suntem familie. Dacă nu te vezi cu cineva o lună ești certat ? Căci nu știam asta! Eu am pe literele mele. Colind lumea. Andreea la fel. Mă rog. Presa are nevoie de subiecte cum am spus mereu. Nici nu mă mai obosesc să dau explicații nimănui căci este hilar să faci asta.”, ne-a declarat, Anamaria Prodan, în exclusivitate.