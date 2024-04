Andreea Tonciu resimte din plin efectele Survivor All Stars, chiar dacă nu a rezistat în competiție mai mult de o săptămână. Expunerea la Pro TV i-a adus avantaje financiare, fiind implicată în prezent în diverse campanii. Prezentă ieri la evenimentul organizat de Pro TV înainte de Marea Unificare din Dominicană, difuzată diseară de la 21.30, Faimoasa a acordat un interviu exclusiv pentru Playtech Știri, în care și-a recunoscut punctul vulnerabil din reality show, dar ne-a vorbit și despre viața ei după eliminarea de la Survivor All Stars. Bruneta va pleca în Dubai, unde timp de o lună va îmbina utilul cu plăcutul.

Andreea Tonciu: “Nu mai este insula care a fost acum 2 ani la Survivor”

Andreea Tonciu susține că îi surâde ideea de a participa și la alte reality-show-uri, fiind dornică de noi provocări. Pe plan personal, vedeta nu are de gând să facă vreo schimbare, excluzând din start ideea de a mai avea încă un copil.

Cum a fost pentru tine cea de-a două experiență Survivor?

Nu am fost în apele mele pentru că nu am dormit niciodată fără niciun acoperiș, acum 2 ani când am fost aveam un acoperiș. Acum am dormit fără acoperiș, fără absolut nimic și bineînțeles nu am putut dormi. Asta este problema mea cea mai mare, pentru că îmi era frică să nu vină vreo șopârlă, vreo tarantulă, eu sunt foarte fricoasă.

Ce ți-a fost cel mai greu în Republica Dominicană?

Acomodarea acolo și că s-a schimbat insula, nu mai este insula care a fost acum 2 ani, era o insulă atât de urâtă și atât de întunecată și nu mi-a plăcut absolut deloc.

Ai rezistat mult mai puțin la Survivor All Stars.

Da, și îmi propusesem să rezist mai mult decât acum doi ani, dar dacă nu s-a putut…

Ce ți-a lipsit cel mai mult acolo?

Cel mai mult mi-a lipsit patul meu și Rebi (n.r. fiica ei) că stau cu ea nonstop, dar acum nu am stat atât de mult la Survivor, și rutina mea zilnică.

După experiența asta te mai tentează să participi la un alt reality-show?

Normal că mă tentează, nu refuz nimic. Cât o să stau, asta e, nu e problemă, contează că am fost.

Andreea Tonciu: „Au venit foarte multe firme care au vrut să colaboreze cu mine și chiar sunt fericită”

Fetița ta s-a uitat la Survivor All Stars?

Da. Știi ce mi-a zis când am ajuns acasă? “Mami, dar de ce ai stat așa puțin?” Se aștepta copilul să stau mai mult. Nici bine nu a plecat mami, că a și venit. Am stat doar o săptămână în concurs, dar am mai stat după două în Dominicană. Nu am avut voie să plec, pentru că fiind prima eliminată, nu aveam cum să apar în România mai devreme.

Și ce ai făcut în perioada aceea?

Masaje, plimbări, stat, mâncat. Nu mi s-a dat telefonul până când nu s-a difuzat emisia. De când am ieșit din Survivor consider că mi-a mers foarte bine pe plan financiar cu campanii, chiar au venit foarte multe firme care au vrut să colaboreze cu mine și chiar sunt fericită.

Andreea Tonciu își serbează ziua de naștere în Dubai

Ce planuri aveți pentru sărbătorile pascale?

Vom pleca în Dubai pe 29 aprilie, vom sta o lună, pentru că am și acolo două campanii, vine și ziua mea, este și Paștele și îmbinăm utilul cu plăcutul.

Ce îți dorești de ziua ta?

Fericire. Nu mai merg pe premisa cu lucrurile materiale.

Dar să îți mărești familia este în plan?

Exclus, niciodată, nu mai vreau. Îmi doresc un singur copil și atât. Dacă aș mai fi făcut un copil, cu siguranță Rebecca ar fi fost geloasă, e și o diferență foarte mare, nu. Trebuia să fac mai demult dacă făceam, dar deja Rebecca pe 8 iunie face 8 ani.

