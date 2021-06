Anamaria Prodan continuă dezvăluirile șocante: ”Reghecampf e șeful mafiei pariurilor”

Anamaria Prodan a acordat un nou interviu în care a făcut un anunț important despre scandalul în care se află alături de soțul ei, Laurențiu Reghecampf.

Anamaria Prodan a negat iar informațiile apărute despre așa-zisa amantă a soțului ei, făcându-i declarații de dragoste. Ea a vorbit și despre cei patru copii pe care îi cresc. De menționat este că unicul fiu pe care îl au împreună este Laurențiu Reghecampf Junior, în vârstă de 12 ani.

Mai mult, Anamaria Prodan a zis că va apela la instanță dacă se va mai scrie despre presupusul divorț, care, de fapt, fusese anunțat în urmă cu o săptămână chiar de soțul ei. Totuși, Anamaria Prodan a menționat că vorbele lui au fost spuse în glumă.

“Vă mulțumesc tare mult pentru că m-ați sunat. Luați mâinile de pe Reghecampf și familia mea! Este stop-joc! De familia mea, de astăzi, de fapt de săptămâna trecută, de când a început această nesimțire, nu se mai atinge nimeni.

Am spus tot ce am avut de spus. Dacă nu se termină, atunci o să acționez în judecată. Dacă am tăcut foarte muți ani în țara asta, în care soțul meu a fost și este numărul 1, și e poate emblema antrenoratului românesc, am ajuns de fiecare dată să înghit și să tac doar pentru că suntem români și cârcotași”, a dezvăluit Anamaria Prodan pentru digisport.ro.