Ce s-a întâmplat la Anamaria Prodan acasă, de fapt. Ce i-ar fi făcut lui Reghe la Snagov VIDEO

Scandalul presupusului divorț dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf ține, în continuare, prima pagină a publicațiilor de scandal. După ce faimoasa impresară a negat speculațiile conform cărora mariajul ei ar fi ducă, noi detalii incendiare ies la iveală. Ce i-ar fi făcut lui Reghe la Snagov.

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au revenit în centrul atenției mass-media după ce au apărut zvonuri potrivit cărora cele două vedete ar fi în prag de divorț. Fiica regretatei artiste Ionela Prodan a spus că lucrurile dintre cei doi merg foarte bine, iar povestea lor de iubire este una nemuritoare.

După ce Andreea Tonciu a răbufnit, ieri, în mediul online, spunând că speculațiile despre divorțul celor două vedete sunt nefondate, iată că o altă fină a Anamariei Prodan a făcut dezvăluiri despre cum se înțeleg, de fapt, impresara și celebrul ei partener de viață.

Invitată în emisiunea lui Cristi Brancu, fina soților Reghecampf, Laura, soția lui Boxi, a făcut mărturisiri șocante la Exclusiv VIP, vorbind despre cum a decurs întâlnirea ei cu nașii ei de cununie, de la nunta lor de cristal. Soția lui Moise Boxi Olariu a povestit că s-au distrat de minune la un grătar, între cei mai buni prieteni. Lucrurile s-au desfășurat normal, spune Laura,

„Ne-am văzut pe 4 seara, am ieșit finii și nașii, a fost și Andreea Tonciu, a fost super bine. Apoi am fost invitați de nași la gratar, la ei acasă la Snagov, ne-am dus cu barca. A fost totul perfect. S-a discutat am decis copiii să vină în Germania și să mergem pe Costa de Azur. A venit și Sara. Nu s-a simțit nicio tensiune, s-au pupat, Ana a stat în brațe la nașu.

O zi normală așa cum am văzut tot timpul la ei. Cu Ana am venit scurt, mi-a apus că totul este OK, să nu îmi fac griji. Eu pe Laur nu îl sun, am un respect aparte. În situațiile astea nici nu aș îndrăzni să sun, toată lumea îl deranjează. Mi-a spus că o deranjează ce a apărut în presă, dar se rezolvă”, a declarat Laura Olariu prin telefon pentru emisiunea moderată de Cristi Brancu.