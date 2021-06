Mesajele dintre Anamaria Prodan și Reghe, făcute publice. ”Simt că nu pot să respir!”

Scandalul presupusului divorț dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf ține caldă prima pagină a publicațiilor mondene și sportive din România. Speculațiile conform cărora celebra impresară și soțul ei ar fi decis să pună capăt mariajului lor au scandalizat-o pe Anamaria Prodan care nu a stat cu brațele încrucișate și a trecut la fapte.

Sătulă de zvonuri și informații despre care spune că nu sunt adevărate, fiica regretatei Ionela Prodan a făcut un gest incredibil. Soția lui Reghe a postat o serie de fotografii pe contul său de Instagram, în care a făcut publice mesajele de iubire dintre ea și Laurențiu Reghecampf.

„Pentru ca lumea este atât de rea, pt ca am devenit animale, ne judecam , ne umilim, ne tradam , petrecem ani in dușmănie și strângem venin in noi … pt ca ne dușmăniți atât de rău am sa va prezint o poveste unica de dragoste între 2 copii care au pornit singuri fara nici un ajutor … și și au jurat dragoste și respect etern și și au jurat sa ajungă in varful piramidei și și si au jurat sa moara împreuna Ținându de de mâna.

Impresara a făcut public un mesaj emoționant pe care Reghe i l-a trimis, în care antrenorul își exprimă neliniștea pentru faptul că ar putea să o piardă pe femeia vieții sale:

După cum se poate observa și din imaginile din galeria foto de mai sus, Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf își fac nenumărate declarații reciproce de iubire, semn că nu se pune problema unei separări, spune impresara. Cei doi își repetă mereu cât de mult se iubesc și cum vor trece împreună și peste aceste momente dificile, așa cum au făcut-o și în ultimii 15 ani: de mână.

„Dragoste care ne a ajutat sa realizam tot ce am visat cu mulți ani in urma … sa ajungem in vârful muntelui EVEREST ❤️ fara sa cerem ajutorul nimănui , fara sa ne ploconim la nimeni, fara sa ne umilim in fata nimănui. Mereu cu capul sus, spate in spate ! Fiind echipa perfecta am doborât obstacolele râzând … ❤️👉👉 A crescut dragostea asta unica atât de mult, incat dădea pe afara! Iar lumea se umplea de ura in loc sa ia exemplu. Am muncit atât de mult ca abia dormeam câteva ore pe noapte …❤️❤️😍 TE IUBESC!!