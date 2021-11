Laurențiu Reghecampf, amenințări la adresa unei prietene de-ale Corinei Caciuc. Discuția e halucinantă VIDEO

Laurențiu Reghecampf a purtat o discuție surprinzătoare cu o femeie care este prietenă cu Corina Caciuc, iubita antrenorului. Convorbirea dintre cei doi a avut loc în urmă cu câteva luni, pe când despărțirea de Anamaria Reghecampf nu era încă oficială. Acum, discuția a ajuns în mediul online și scoate la iveală detalii surprinzătoare despre viața soțului impresarei.

Laurențiu Reghecampf a amenințat o femeie, prietenă cu iubita lui

Laurențiu Reghecampf este implicat într-un nou scandal. După ce a recunoscut că urmează să divorțeze de Anamaria Reghecampf și s-a afișat deja cu iubita lui, care este însărcinată, acum antrenorul este în centrul unui nou conflict.

În spațiul public a apărut o înregistrare în care antrenorul Craiovei a discutat cu o apropiată a iubitei sale.

Se pare că totul a pornit de la un scandal dintre femeie și Corina Caciuc, iar Reghecampf a intervenit între ele, amenințând-o pe apropiata iubitei sale.

Iată discuția dintre prietena Corinei Caciuc și Laurenția Reghecampf

Reghecampf: De ce dai tu mesaj? Cine te pune pe tine să dai mesaj?

Fata: Dar nu mă pune nimeni să dau niciun mesaj în primul şi în primul rând, în al doilea rând în calitate de …

Reghecampf: Numai o secundă, ascultă-mă o secundă. Eu nu te sun să te ameninţ.

Fata: Corina mi-a dat mesaj că mă bagă la hărţuire, la ameninţări. Păi, cu ce am hărţuit şi cu ce am ameninţat, că nu înţeleg. Faptul că am ţinut cont de o prietenie pe care eu am avut-o cu ea, da, că eu am avut o prietenie cu ea…

Reghecampf: Uită de prietenia asta cu ea!

Fata: Nu mă cunoaşteţi, iar eu nu am de ce să beau cafea cu dumneavoastră.

Reghecampf: Serios?

Femeie: Da!

Bărbat: Bine!

Fata: Eu nu am de ce să beau cafea cu oameni pe care nu-i cunosc şi nu vreau să cunosc oameni noi.

Reghecampf: Bine! O să vezi că o să mă cunoşti!

Fata: De ce să vă cunosc?

Reghecampf: O să vezi!

Fata: Dar de ce aş vrea să vă cunosc.

Reghecampf: O să vezi…

Fata: Mă ameninţaţi acum?

Reghecampf: Doamne fereşte. Eu te-am invitat la o cafea.

Fata: Şi eu v-am spus că nu vreau să beau o cafea cu dumneavoastră, iar dumneavoastră aţi insistat că o să o bem şi o să ne cunoaştem.

Reghecampf: Putem să bem un suc.

Fata: Dar nu vreau să am treabă cu nimeni. Dumneavoastră sunteţi un om pe care eu nu îl cunosc.