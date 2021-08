Anamaria Prodan s-a decis să spună adevărul despre tot ce se întâmplă în căsnicia ei! În ultima perioadă s-au aflat mai multe detalii despre impresară și Laurențiu Reghecampf, iar acum, aceasta a spus totul despre femeile ce apar pe lângă partenerul său.

Laurențiu Reghecampf a fost surprins alături de o tânără misterioară în Delta Dunării, așa că mulți se întreabă ce relația are antrenorul cu tânăra, de fapt. Iată că s-a aflat adevărul chiar de la soția lui, cunoscuta Anamaria Prodan!

Ținând cont că mulți l-au admirat pe acesta pentru relația pe care o are cu Anamaria Prodan, fanii au fost șocați când au aflat că în căsnicia lor există anumite probleme. Impresara a vorbit despre presupusele amante ale soțului său, explicând că ele ar chema, de fapt, paparazzi.

„Despre amante, modele nu vreau să mai aud. Eu am vorbit. Fiecare doarme cum își așterne. Cred ca el știe cel mai bune dacă are amante, amantă sau altceva. Deocamdată Reghe are NEVASTĂ.

Asta trebuie să înțeleagă amantele. Este hilar pentru mine care m-am născut cu prea mult creier și cu prea multă abilitate cum asemenea persoane au atâta tupeu să cheme paparazzi să facă scenarii, să plece prin străinătate.

Să-și pună prietenele să facă poze. Să dea ponturi pe unde mănâncă si cu cine sunt… Și vezi Doamne au apărut la TV, își cresc tariful, îngroapă familii și aduc în groapă bărbații care dorm pe ei.”, a spus Anamaria Prodan pentru sport.ro.