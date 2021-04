Ana Porgras, declarație de dragoste pentru Zanni de la Survivor România 2021. Totul e clar acum

Fanii Survivor România sunt emoționați de-a dreptul de relația frumoasă care s-a legat între Ana Porgras și Zanni. Ce declarație de dragoste i-a făcut fosta campioană protejatului lui Alex Velea?

Ana Porgras a fost dezamăgirea imensă a fanilor Suvrivor care nu se așteptau să o vadă atât de repede acasă. Mulți s-au gândit că fosta gimnastă va fi prezentă în finalele competiției, nicidecum că va pleca în România după doar câteva săptămâni petrecute în Republica Dominicană.

Eliminarea ei a fost un șoc total și pentru colegii din tabăra albastră, care au rămas șocați de propunerea lui Jador. Zanni este cel care a suferit foarte mult după ce a auzit vestea că rămâne fără confidenta sa între Războinici, așa că faimosul nu și-a mai putut ține în frâu emoțiile și a izbucnit în lacrimi.

Cântărețul a impresionat o țară întreagă după ce a plâns în acest episod, toți văzând ce suflet sensibil are acesta. Ana a intrat în transmisiune directă la Teo Show zilele trecute și a menționat că există o relație specială între ea și solist:

”Am vazut si eu reactia lui, cred ca dupa ce am vazut reactia lui am plans mai mult pentru reactia lui si pentru sentimentele pe care mi le-a transmis. Mi-am luat la revedere de la el cu ochii in lacrimi pentru ca nu am vrut nici eu sa ma vada plangand, i-am spus ca el pentru mine este un campion, e Survivor Romania 2021 si stiu ca va lupta cu toata puterea lui sa castige premiul.”

„Eu in competitie l-am sustinut din tot sufletul de Zanni si el pe mine. Mi-a parut rau ca am iesit si ca visul meu s-a terminat acolo. Asta a fost 50 la suta si 50 la sută a fost că l-am lăsat acolo si stiam ca isi cauta o sustinere in mine si in competitia aia eu eram aliatul care era tot timpul langa el. Am avut momente in care am vrut sa plec si el imi spunea ca eu nu am cum sa plec.

In primele doua saptamani, cand am ajuns, mi se parea imposibil ce se intampla, mi se parea ca am facut ceva rau in viata si am ajuns in jungla. Am fost speriata de tot ce se intampla si faptul ca nu mai vorbeam cu mama in fiecare zi, nu mai aveam acces la nimic. A fost un soc cand a ajuns acolo. Zanni a fost mereu o persoana foarte puternica. In afara faptului ca a avut cateva momente in care imi spunea ca ii este greu, nu l-am auzit o data sa imi se planga, sa spuna ca nu mai vrea sa stea acolo. Spunea mereu ca vrea sa ajunga in finala. L-am gasit motivat, puternic si mi-a dat si mie din puterea lui”

Ana Porgras (Sursa: Teo Show)