Ana-Maria Brânză și Mihai Covaliu, șocați de cazul de dopaj al floretistei Maria Boldor. CSA Steaua a anunțat că a suspendat contractul sportivei, înainte de a afla rezultatul probei B

Ana-Maria Brânză și Mihai Covaliu au fost foarte suprinși în momentul în care au aflat de noul caz de dopaj din sportul românesc. Maria Boldor a primit un rezultat pozitiv la un test anti-doping și a fost suspendată temporar. Clubul CSA Steaua a anunțat că i-a suspendat contractul deși se așteaptă și rezultatul la proba B.

Maria Boldor a fost suspendată provizoriu pe data de 11 ianuarie 2023. Specialiștii au transmis că sportiva care a câștigat medalia de bronz la ultimul Campionat Mondial a fost primit un rezultat pozitiv la un test anti-doping, după ce în corpul său s-a găsit ostarină, substanța cu care s-a dopat și Lucian Bute, în anul 2016.

Ana-Maria Brânză a fost mult mai precaută și așteaptă cu sufletul la gură rezultatul probei B. Până atunci trage nădejde că este vorba de o greșeală.

„Nu pot să comentez nimic, nu pot să-mi dau seama. Așteptăm cu toții proba B, să fie analizată. Până atunci nu este nimic de zis. Eu întotdeauna am spus despre dopajul în scrimă… eu am cunoștință de un singur caz, petrecut prin 2012. Eu mereu am spus că nu știu să se inventat substanța care să te facă să gândești mai repede”, a declarat Ana-Maria Brânză, la sport.ro.