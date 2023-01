Sportul românesc este zguduit de un nou caz de dopaj! „Proba A este pozitivă”. Produsul interzis a fost folosit și de Lucian Bute

După problemele cu Simona Halep, sportul românesc este zguduit de un nou scandal de dopaj. Floretista care a adus medalia de bronz la Campionatele Mondiale din 2022 a fost depistată pozitiv la un control anti-doping și a fost suspendată provizoriu. Maria Boldor a fost testată acasă, iar în corpul ei a fost găsită substanța ostarină, aceeași pe care a folosit-o și Lucian Bute, acum șapte ani.

UPDATE 14.15 – Ana-Maria Popescu a comentat scandalul de dopaj și a spus că își dorește ca proba B să arate că a fost vorba de o greșeală.

„Nu pot să comentez nimic, nu pot să-mi dau seama. Așteptăm cu toții proba B, să fie analizată. Până atunci nu este nimic de zis. Eu întotdeauna am spus despre dopajul în scrimă… eu am cunoștiință de un singur caz, petrecut prin 2012. Eu mereu am spus că nu știu să se inventat substanța care să te facă să gândești mai repede.

Sperăm să fi fost doar o sperietură, proba B să fie negativă. Partea de educație în acest sens ar trebui să fie din ce în ce mai prezentă”, a declarat Ana-Maria Brânză la PRO ARENA.