Ana Beregoi și viața de vedetă, la doar 16 ani. Cum se înţelege cu profesorii: „Lipsesc mult de la școală” VIDEO EXCLUSIV

Ana Beregoi calcă, la doar 16 ani, pe urmele deja celebrei sale surori, Iuliana, idolul actualei generații. Tânăra a mărturisit în exclusivitate pentru playtech știri că sora sa, pe care o consideră „cea mai tare din lume” este cea care a inspirat-o și ei îi datorează practic începutul carierei sale. Artista ne-a vorbit, totodată, despre cum se descurcă cu școala, fiind elevă în clasa a X-a, la ce artificiu a apelat pentru a avea părul albastru în noul său film „Două inimi”, recent lansat, iar apoi să revină rapid la culoarea sa naturală, întrucât trebuia să meargă la ore.

Playtech știri: Buna, Ana.. E primul tău rol într-un film ce are o astfel de lansare?

Ana Beregoi: Am mai avut o lansare cu serialul Lara, dar acum e o comunitate mult mai mare, mă simt foarte bine, nu pot exprima sentimentele pe care le am acum. Vorbesc și foarte repede, și mă bâlbâi foarte des..

Spune-ne ceva despre rolul tău în acest film…

Sunt Zora, un rol oarecum negativ, al unei fete ce ascultă de prietena ei cea mai bună și face toate prostiile..Îmi place cel mai tare că are părul albastru, ador această culoare.

„Era ciudat să mă vadă toți colegii cu părul abastru”

Cum te-ai adaptat rolului?

Nu am o culoare preferată. Știu că albastrul mi se potrivește foarte bine. Și mi-am zis că dacă în viața reală nu sunt așa, în acest film să fiu toată albastră. În viața de zi cu zi port haine colorate, nu doar albastru.

Și ce artificiu ai folosit pentru păr?

Era un spray, care se lua după prima spălare. Nu am vrut să-l vopsesc. După oricum plecam la școală și era ciudat să mă vadă toți colegii cu părul abastru. „Bună, eu sunt Zora din film”…

În ce relație ești cu colegii de la școală?

Îmi place foarte tare că nu sunt mai presus ca ei, nu au de ce să mă creadă așa, pentru că nu sunt deloc. Vreau să știe că suntem cu toții egali, sunt prietenă cu ei. Îi ador pe toți, și profesorii și colegii.

Ce clasă ești?

Sunt clasa a zecea, chiar nu-mi vine să cred. Mai am aproape trei ani și termin deja școala. E foare ciudat.

„Nu-mi place matematica, nu-mi place fizica”

Părinții tăi ne spuneau că-ți place mult limba română…

Am ales profilul uman, pentru că-mi place mai mult limba română, nu-mi place matematica, nu-mi place fizica, chimia, nimic ce e legat de real. Nu pot, nu mă descurc chiar atât de bine. Din moment ce lipsesc foarte mult de la școală din cauza filmărilor, pierdeam foarte mult la matematică. Și nu-mi trebuia.

Cum te descurci cu școala, cu absențele?

Profesorii sunt înțelegători, dar mai sunt întrebări de ce lipsesc atât de mult, de ce durează atât de mult filmările. Pentru că pierd foarte mult, nu am destule note. Dar știu să rezolv situația, pregătesc multe proiecte. Am avut un an plin, dar am reușit, am luat note bune, am făcut proiecte la toate materiile, am dat și tezele, pentru că noi în Republica Moldova dăm tezele odată ce începem liceul. Nu credeam că o să mă descurc. Abia aștept să văd ce mă așteaptă în 2023.

„E cea mai tare soră din lume”

Ce fel de relație ai cu Iuliana, sora ta?

Relația noastră este una foarte mișto. E cea mai tare soră din lume. O iubesc foarte mult, iubesc faptul că ne putem sfătui, că ne susținem în ceea ce facem, că suntem de acord cu ceea ce vrem să facem.

Încă nu avem camere separate. Dar nu va conta dacă vom sta mai îndepărtate.

Cine cedează prima când vă certați?

Iuliana cumva.. Dar de fapt, ambele. Dacă ne certăm, după cinci minute nu ne cerem scuze, dar parcă nimic nu s-a întâmplat. Certurile dintre noi de fapt nu pot fi numite certuri.

Își dorește să plece în cât mai multe vacanțe

Ce-ți dorești pentru anul 2023?

Îmi doresc foarte mult ca 2023 să fie și mai tare, să am cât mai multe obiective și să-mi îndeplinesc toate scopurile și să am mai multă încredere în mine pentru că știu că pot. Îmi doresc multe concerte, să lansez și mai multe piese și să merg și-n mai multe vacanțe, să fac mai mult content pentru youtube, Tik-tok, instagram.

Cum ai reușit să ajungi aici?

Eu nu aveam atâta curaj, cum a avut Iuliana. Ea a început prima youtub-ul. Am văzut și mi-am zis că e foarte drăguț ce face, că vreau să încerc și eu. Datorită ei am ajuns aici, de la ea m-am inspirat, de la ea am luat curajul, toată susținerea, inclusiv și a familiei, care e foarte importantă.