Cine sunt oamenii din spatele succesului Iulianei Beregoi: „Am construit ceva wow împreună”

Iuliana Beregoi se bucură de un succes imens la public. Tânăra de 18 ani este idolul Generației Z din România și are milioane de fani în toate colțurile țării. Deși mulți ar crede că în spatele ei se află o armată de oameni, adevărul e că persoanele care au ajutat-o să cunoască succesul sunt cei doi manageri ai ei, Alina Todască și Cătălin Dascălu.

În spatele succesului Iulianei Beregoi se află doi oameni care au investit timp, bani, efort și sentimente în fenomenul pe care-l reprezintă idolul Generației Z din România.

Este vorba despre managerii artistei, Cătălin Dascălu și Alina Todască. Cei doi se consideră parte din familia artistei, fiind împreună în acest proiect de aproape un deceniu.

Prima și prima dată am văzut-o pe Iuliana la festivalul nostru, avem un festival de muzică pentru copii la Iași, de 10 ani.

Ea a venit acolo la preselecție, a picat preselecția pentru că nu a cântat prea bine, a plecat acasă, apoi a venit și anul următor. De data aceasta a luat preselecția, însă nu a mai venit la concurs”, a declarat Alina Todașcă, completată de partenerul ei de viață.

„Era micuță. Avea 9 ani. Cânta ca la 9 ani. Toți ceilalți din juriu i-au pus note mici, eu am fost singurul care i-a pus nota 10 pentru că am văzut „sclipirea”, am văzut dorința, am văzut potențialul. Ne place ceea ce facem.

Iubim ceea ce facem, iubim faptul că suntem norocoși să avem o așa artistă cum este Iuliana. Noi suntem o familie, nu suntem doar manageri pentru că de la 12 ani am luat-o sub aripa noastră și acum face 18. Sunt niște ani, sunt niște experiențe. Una peste alta este minunat”, a completat și managerul ei.