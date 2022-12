Superstiția ciudată pe care o are Iuliana Beregoi. Ce nu face niciodată în weekend VIDEO EXCLUSIV

La doar 18 ani, Iuliana Beregoi are deja lumea la picioare. Tânăra venită din Moldova a avut o ascensiune rapidă și este în prezent una dintre cele mai iubite artiste ale tinerei generații. Recent, aceasta a avut lansarea primului său film în care are un rol principal, rol cu care se identifică, potrivit mărturisirilor făcute de aceasta în exclusivitate pentru playtech știri. Artista ne-a mai spus că de mică și-a dorit să devină vedetă și este extrem de fericită că visul deja i s-a împlinit.

Fără îndoială, după cum însăși mărturisește, anul 2022 a fost pentru Iuliana Beregoi unul al succesului. Tânăra de doar 18 ani a umplut Sala Palatului la primul său spectacol de o asemenea anvergură și, recent, și-a făcut și debutul în cinematografie, într-un rol principal.

Artista venită din Moldova, idolul tinerei generații, a mărturisit în exclusivitate pentru playtech știri că încă de mică și-a dorit să ajungă vedetă, și în prezent este extrem de fericiă că deja visul i s-a împlinit.

„Mi-am dorit de mică să ajung aici, acesta a fost visul meu și a devenit realitate. Asta mă face enorm de fericită. Am întâmpinat dificultăți ca să ajung aici, mereu am încercat să trec peste ele și niciodată nu le-am băgat în seamă.

Am avut un an plin de surprize, plin de oameni speciali care au apărut în viața mea și au rămas alături de mine. A fost un an plin de succes și asta mă face foarte fericită. În 2023 îmi doresc, să fiu alături de familia mea și de oamenii sinceri, și să am succes”, ne-a spus aceasta.