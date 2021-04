Amenzi de 2.500 de lei pentru românii de la bloc care comit această greșeală. Atenție mare!

Sunt amenzi mari pentru românii care locuiesc la bloc și care comit următoarea greșeală. Se pare că cei din Constanța care își usucă hainele în exteriorul blocului o să fie amendat cu suma de 1.000 de lei.

Amenzi de 2.500 de lei pentru românii de la bloc care comit această greșeală

De altfel, Primăria a aprobat deja acest nou regulament care interzice, atât agățatul rufelor la balcon, cât și spălatul covoarelor în stradă. De menționat este că Constanța este un oraș turistic și cel puțin trei luni pe an și măcar 3 luni pe an găzduiește turiști din toată lumea. Orașul are și multe de arătat: nisip fin, mare limpede, istorie, dar și rufele agățate ale localnicilor: pe balcon sau în curți, la vedere.

Doar că hotărârea Primăriei de a îi amenda pe cei cu rufele la geam i-a surprins pe constănțeni.

În acest fel, municipalitatea speră să se schimbe înfățisarea blocurilor de la malul mării.

Au fost demarate acțiuni și în Arad, la începutul acestui an

Și la Arad polițiștii locali au demarat în luna ianuarie a acestui an o serie de acțiuni de verificare a respectării prevederilor unei hotărâri din 2006 – HCLM 162/2006 în ce privește gospodărirea municipiului Arad, care face referire la întreținerea locuințelor, anexelor și împrejurimilor.

După ce la sfârșitul anului trecut, Primăria a declarat război aparatelor de aer condiționat, ce urâțesc fațadele imobilelor, a venit și rândul sârmelor de întins rufe, amplasate în afara balcoanelor.

Potrivit prevederilor actului normativ, în blocuri rufele se pot usca în balcoane, terase, logii numai pe dispozitive care să nu depășească cota parapetului. De asemenea, este interzisă montarea dispozitivelor de uscare a rufelor pe întreaga fațadă a blocului.