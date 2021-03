Caz șocant într-o comună din Iași. O femeie a semnat documente la Primărie, la șapte ani după decesul acesteia. Cum a fost posibil așa ceva: „Morții fug din cimitire, că au permisie”

Un bărbat din județul Iași, comuna Schitu Duca, încearcă să lămurească situația juridică a unui teren dintr-o altă comună, comuna Ciortești. Pământul este moștenit de la mama Anica Ciubotaru. Fiul acesteia, Viorel Ciubotaru, a descoperit că fostul primar ar fi comis mai multe falsuri în acte.

Viorel Ciubotaru a deschis mai multe procese pentru recuperarea unor suprafețe de teren din comuna Ciortești. Pentru a face acest lucru, bărbatul de 62 de ani are nevoie de adeverință prin care să demonstreze că mama petentului, decedată în anul 1993, a semnat o înțelegere cu primăria. Eventual, bărbatul a intrat în posesia adeverinței. Când a făcut acest lucru, a observat că mama sa a semnat înțelegerea la 7 ani după deces. În acel moment, primarul era Gheorghe Gurzun.

„Domnule, am aflat că morții fug din cimitire, că au permisie de la morții din cimitire. Eu am niste procese cu Primăria pentru o bucată de teren. Terenul este în Coropceni, dar mama mea era domiciliată în Schitu Duca, unde a fost și îngropată. Când am scos adeverința, am aflat că mama și-a schimbat buletinul în 1998, la 5 ani de la deces. Adeverința a fost semnată în 2000. Cum se poate așa ceva? Deși era moartă în 1993, mama a semnat o adeverință prin care era de acord să renunțe la 1,4 hectare dintr-un total de 2 hectare de teren agricol. Eu administrez în continuare această suprafață. Dacă nu ceream, nu aș fi știut niciodată că s-a făcut această golănie. Eu locuiesc acum în comuna Schitu Duca”, a declarat Viorel Ciubotaru.