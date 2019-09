Amantlâcul de la naționala României. 16 ani i-a fost amantă selecționerului. ”Dacă ar fi divorțat, mă măritam cu el!”

Relația dintre Vica Blochina și Victorul Pițurcă, fostul selecționer al echipei naționale de fotbal a României, a ținut pentru mult timp primele pagini ale tabloidelor din țară. Vedeta s-a întors recent din vacanță și a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, unde a dezvăluit câteva detalii din trecutul ei.

Vica Blochina, dezvăluiri despre relația cu fostul selecționer al Românei

Vica Blochina a fost amanta lui Victor Pițurcă vreme de 16 ani. Invitată în emisiunea lui Măruță de la Pro TV, femeia a mărturisit că fostul selecționer a fost marea dragoste a vieții ei și că și-ar fi dorit să se căsătorească cu el, însă acesta nu a vrut să divorțeze de soția lui, Maria.

„Dacă Victor Pițurcă ar fi divorțat, m-aș fi măritat cu el. Victor a fost bărbatul pe care l-am iubit cel mai mult. A fost singura iubire a vieții mele și am fost amanta lui timp de 16 ani. Nu știu dacă soția lui știa de mine. Oricum, s-a terminat relația de multă vreme și am rămas prieteni”, a spus Vica Blochina.

Fosta balerină a avut o relație cu Victor Pițurcă din 1995 până în 2011. Cei doi au făcut împreună un copil, pe Edan, care s-a născut în anul 2007. Vica și Pițurcă s-au cunoscut în localul în care aceasta lucra ca balerină. Femeia a intrat în viața publică după ce l-a dat în judecată pe actualul antrenor al Universității Craiova. Procesul a vizat recunoașterea lui Edan, iar judecătorii au decis că Pițurcă este tatăl lui biologic și au stabilit că acesta trebuie să îi plătească o pensie alimentară de 39.000 de lei lunar.

Vica Blochina a participat la reality show-ul Ferma Vedetelor, emisiunea de la Pro TV. „A fost un proiect foarte greu pe care nu l-aş mai repeta niciodată, însă nu regret nici o secundă că am participat. Faptul că am rezistat şi am ajuns în finală singura femeie, pentru mine mi se pare un lucru extrem de important şi de apreciat”, a spus vedeta.