Amanta celebră a lui Florin Piersic și cu 17 ani mai tânără. O poveste de dragoste nespusă: „Un diavol frumos”

De-a lungul anilor, despre viața amoroasă a lui Florin Piersic s-au scris multe. Pe lângă cele trei mariaje, marele actor a avut și numeroase relații și aventuri în care a iubit cu patos numai femei frumoase. Printre cele mai cunoscute este Gabriela Werner, cea care a mărturisit deschis că s-a iubit cu Piersic timp de 9 ani.

Florin Piersic este unul dintre cei mai iubiți și apreciați actori din România. Mereu cu zâmbetul pe buze, mereu cu glumele la el, Florin Piersic a făcut deliciul publicului pe oriunde a trecut.

Nu i-a mers deloc rău nici pe plan personal, acolo unde s-a iubit cu multe reprezentante ale sexului frumos . De altfel, el nu a fost niciodată bărbatul unei singure femei, pentru că șarmul și eleganța sa au fost atuurile ce l-au ajutat mereu să cucerească inimile lor.

Marele actor avut 3 căsnicii, dar și alte relații în afara acestora. Dar poate cea mai solidă dintre toate a fost cea cu actrița Gabriela Werner, care era cu 17 ani mai tânără decât el.

Potrivit mărturisirilor femeii, ei au devenit iubiți în 1974, anul în care Florin Piersic s-a despărțit de Tatiana Iekel, și au fost împreună până în 1983, relația suprapunându-se cu perioada în care acesta a fost însurat cu Anna Szeles.

„Relația mea de dragoste cu Florin Piersic a durat din 1974, când eram studentă la IATC, și până în anul 1983, când l-am cunoscut pe tatăl copiilor mei, omul de afaceri Marcel Werner…

Am fost 9 ani împreună și da, pot spune că am fost împreună foarte îndrăgostiți unul de altul, fără să fim într-o relație secretă, din contră pot spune, eram împreună foarte pe față, dar încercând să nu lovim alte sentimente… dar viață bate filmul și am pornit pe un alt făgaș, fără a mă căsători cu el, din păcate (..)

Dacă rămâneam cu el, era vai de viețișoara mea…nu trebuie să crezi în pomii fructiferi, că ei împart fructele tuturor…Era un diavol frumos. Eu aveam 26 de ani, el 43. Astăzi are 80 și este la fel de chipeș”, a mărturisit fosta iubită a lui Florin Piersic.