Ce face și cum arată acum Gabriella Vlad Werner, fosta mare dragoste a lui Florin Piersic. Motivul pentru care nu se poate întoarce încă în țară (exclusiv)

Unul din cei mai iubiți actori ai României, Florin Piersic, pe vremea când era un actor în plină glorie, a avut parte de mai multe relații. Printre acestea, despre care spunea că a fost marea sa iubire, a fost și actrița Gabriella Vlad Werner. Cei doi au avut o relație pasională de dragoste, în timpul căsniciei actorului cu Ana Szeles, timp de 9 ani. Într-un interviu acordat redacției Impact, Gabriella Vlad Werner spunea că va reveni în România, după mai bine de 36 de ani de trăit în Israel.

În urmă cu 48 de ani, o tânără domnișoară era deja studentă la IATC , numelei ei era Gabriella Vlad. Este anul în care drumurile tinerei viitoare actrițe și cel al lui Florin Piersic se vor intersecta, urmând o relație de 9 ani. Deși la acel moment celebrul actor era deja căsătorit cu o altă celebră actriță a vremii, Ana Szeles, cei doi nu și-au ascuns niciodată relația, deși se vehiculase la un moment dat că relația s-ar fi consumat în secret. De altfel, ani mai târziu, Gabriella Vlad Werner avea să declare acest lucru într-un interviu, spunând atunci:

Din contră, pot spune, eram împreună foarte pe faţă, dar încercând să nu lovim alte sentimente. Dar, viaţa bate filmul, şi am pornit pe un alt făgaş, fără a mă casători cu Florin, din păcate.”, declara Gabriella Vlad Werner.

„Relaţia mea de dragoste cu Florin Piersic a durat din 1974, când eram studenta la IATC şi până în anul 1983, când l-am cunoscut pe tatăl copiilor mei, omul de afaceri Marcel Werner. Am fost 9 ani împreună şi da, pot spune că am fost împreună foarte îndrăgostiţi unul de altul, fără să fim într-o relaţie secretă (pe un post central de televiziune s-a vehiculat că povestea de dragoste dintre cei doi actori a fost una secretă – n.r.).

În 1983 tânăra actriță avea să-l cunoască pe viitorul ei soț, un producător artistic de origine israeliană, cu care decide să se căsătorească, ulterior luând decizia de a pleca cu acesta în Israel, unde a rămas timp de peste 30 de ani.

Cu o bogată activitate în orașul Ashdod, Gabriella Vlad Werner își împarte cariera de actriță și regizor, inclusiv la Universitatea de Actorie din orașul în care locuiește.

Anul trecut, într-un material exclusiv pentru Impact.ro, actrița spunea că luase decizia de a se întoarce în România, după aproape 36 de ani de stat în Israel. Numai că, planul nu s-a concretizat, iar astăzi, într-un nou interviu exclusiv, Gabriella Vlad Werner a explicat reporterilor Impact.ro, de ce nu s-a materializat planul de anul trecut.

Este vorba de încheiat contracte, înțelegeri, este vorba de achitat, de făcut toate plățile și obligațiile pe care le am acum față de statul Israel, de încheiat conturile la bănci. Și asta ia foarte mult timp. Și aici este birocrație, ca în România”, a spus Gabriella Vlad Werner pentru Impact.ro .

„După ce ai stat, iată, 36 de ani într-o țară, nu poți să pleci fără să faci tabula rasa. Nu poți să las acolo deschise lucruri pe care nu le-am încheiat. Și care nu depind de mine, ci de statul Israel. Și nu e vorba de proprietăți sau de bunuri. Eu nu am nicio proprietate în Israel sau mari bunuri imobile.

Deși a terminat institutul la clasa de actorie, în toți cei 36 de ani de locuit în Israel, Gabriella Vlad Werner nu a jucat nici măcar odată, concentrându-și cariera pe partea academică, dar și pe regie.

„Nu am jucat niciodată în Israel. Și nu pentru că nu aș fi avut voie! Dar, ca să înțeleagă toată lumea, Israelul fiind o țară mică, cu populație de doar câteva milioane de locuitori, evident că an de an universitățile și facultățile de teatru dau sute și sute de noi actori tineri. Foarte talentați. Și, drept urmare, nu aveau nevoie să vină alți actori, chiar și consacrați în țările lor de origine, să vină să joace pe scenele teatrului israelian.”, mai spune Gabriella Vlad Werner.