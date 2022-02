Am aflat totul despre planurile lui Mihnea Năstase pentru afacerea de la Corbu VIDEO (exclusiv)

Mihnea Năstase, fiul fostului premier, a oferit un prim interviu alături de soția sa, Corina, pentru impact.ro., în care a vorbit despre business-ul de la Corbu – primul glamping de pe litoralul românesc. Cei doi au pus bazele noii afaceri anul trecut, iar acum au acceptat să vorbească în exclusivitate despre planurile lor, dar și despre cum cum le-a venit ideea să aducă un concept amerindian în România.

Anul trecut, Mihnea Năstase, fiul cel mic al fostului premier Adrian Năstase și soția lui, Corina, au ridicat un glamping lângă plajă, la Corbu, în afara Rezervației Deltei Dunării, la 500 de metri de malul mării. Conceptul amerindian a reprezentat o noutate pentru țara noastră, cei doi soți pornind de la zero în această aventură.

Proiectul s-a dovedit la scurt timp unul dintre cele mai spectaculoase din Estul Europei, cuprinzând 12 corturi amerindiene, zonă de campare pentru corturi, precum și zonă special amenajată pentru rulote și un bar cu terasă.

Glampingul este amplasat pe faleza înaltă a plajei, în afara ariei protejate, zonă în care există mai multe terase și pensiuni. Fiul cel mic al lui Năstase și soția sa, Corina, au avut parte de succes încă de la inaugurare.

„Am avut parte de un an foarte bun. Până la urmă, la început, orice business este destul de complicat și treci prin mai multe încercări, dar cred că per total a fost chiar exact ce am avut nevoie“, a declarat Mihnea Năstase pentru impact.ro.