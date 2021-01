Alina Ceușan, transformare radicală în doar 4 luni de la naștere. Este ireal cum arată acum

Alina Ceușan e proaspătă mămică, iar încă de la scurtă vreme de când a dat vestea cea mare a mărturisit fanilor să nu-și va face griji de kilogramele în plus. Iată cum arată acum!

Cum arată Alina Ceușan la 4 luni de la naștere?

Alina Ceușan poate să spună că are o viață de vis: are un copil sănătos și superb, trăiește o poveste de dragoste longevivă alături de soțul său și are și o carieră pentru care nu trebuie să-și facă griji.

Aceasta a surprins anul trecut pe toată lumea cu vestea că va deveni mamă pentru prima oară. Încă de la început a mărturisit că nu va sta cu grija kilogramelor, că nu va respecta reguli stricte în ceea ce privește alimentația și astfel se va bucura de fiecare clipă din această perioadă frumoasă.

Vloggerița și-a revenit complet la formele de odinioară, astfel că deși nu și-a propus totul a mers natural și simplu în ceea ce privește silueta. Pe tot parcursul sarcinii le-a arătat mămicilor care o urmăresc ce mănâncă zi de zi, care sunt antrenamentele simple permise în timpul sarcinii, dar și lucrurile la care poftește.

Acum, la patru luni de când l-a adus pe lume pe fiul său, se poate lăuda că a reușit să scape de cele aproape douăzeci de kilograme în plus. Aceasta e foarte mulțumită de felul în care arată, așa că le-a făcut pe femei să realizeze cât de frumos este să-ți iubești trupul așa cum este, mai ales după o astfel de postură spectaculoasă, așa că a pozat doar într-o lenjerie.

Vezi imaginile în galeria FOTO.

„Ne doream un copil cât de repede după căsătorie”