Alina Ceușan a ales nașa pentru bebelușul ei. Vedeta care îi va boteza copilul

Alina Ceușan a ales părinții spitiruali pentru fiul său. Ce cuplu îi va însoți pe proaspeții părinți o viață de acum încolo? O vedetă cunoscută îi va boteza băiețelul. Cuplurile se cunosc de o viață și se înțeleg perfect!

Alina Ceușan e una din proaspetele mămici din showbiz-ul românesc, iar curând se apropie marele eveniment – botezul micuțului ei. Pentru momentul acela deosebit, vedeta a ales ca doar oamenii extrem de dragi și apropiați să fie alături de familie, mai cu seamă ținând cont de restricțiile vremurilor. În rolul de nași nici nu putea să pună pe altcineva, așa cum s-au gândit toți prietenii lor de pe rețelele de socializare. Sunt prietene de o viață, își cunosc toate poveștile, se înțeleg de minune, iar experiența de la Asia Express le-a mai pus câteva file în trecutul lor împreună.

Carmen Grebenișan a oferit detalii despre rolul extrem de important pe care îl va avea în curând. Cei care o urmăresc pe Alina au văzut clipele în care Carmen a aflat că Rock s-a născut. Roșcata a început să plângă de mama focului pentru vestea minunată aflată după 12 ore în care prietena ei fusese în travaliu. Cu ocazia dezvăluirilor pe bandă rulantă din viața ei personală, aceasta a recunoscut că desigur că ea și logodnicul său vor ocupa cu multă seriozitate și încântare locul nașilor: „Da, normal că noi îl vom boteza pe Rock. Abia aștept!”. „Probabil după nuntă aș dori un băiețel. Dar eu sunt okay cu orice vine, nu am neapărat o cerere adresată Universului, în direcția asta”, a mai continuat aceasta.

„Da, ne-am certat odată, din cauză că nu spăla niciuna dintre noi vasele. Asta era în primul an de facultate, practic primul nostru an de prietenie. (râde) Ne-am mai certat odată, într-o excursie în Marrakesh, din cauza unor agrafe de păr, deci vă dați seama cam la ce nivel au fost certurile, în maximum 10 minute s-au atenuat și am și uitat de ele. Adică n-am uitat, ne amintim cu zâmbetul pe buze de ele, dar atât au fost, chiar niciodată nu s-a întâmplat nimic mai mult între noi și mereu am fost de acord una cu cealaltă și ne-am susținut. Așa a fost să fie, totul a fost foarte organic, nimic forțat, a fost potrivire perfectă de caractere”

Carmen Grebenișan (Sursa: viva.ro)