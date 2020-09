Alina Ceușan, despre chinurile nașterii! Ce dureri crunte a îndurat: ”Am vomitat. Doare tare”

Alina Ceușan a născut un băieţel şi a povestit despre chinurile naşterii. Fosta concurentă de la “Asia Express” a vorbit despre tot ce a îndurat pentru a-l aduce pe lume pe Rock.

În vârstă de 28 de ani, Alina Ceușan a devenit, pentru prima oară mamă. Celebra vloggeriță a născut, pe 15 septembrie, un băieţel perfect sănătos care a primit numele de Rock. Aflată încă la Terapie Intensivă, fosta concurentă de la “Asia Express” a povestit prin ce a trebuit să treacă pentru a-l aduce pe lume pe micuţ.

“O oră de împins. Bebelușul se tot întorcea. Mihaela a ținut cu mâinile bebelușul, dar și colul uterin deschis. Asta doare foarte tare. Dar am sperat că suntem pe drumul cel bun. El se întorcea tot timpul. Ritmul cardiac tot creștea. Sunt extenuată, tremur. Am vrut să fac asta pentru amândoi atât de mult. Moașele m-au încurajat, dar poziția și ritmul său cardiac nu erau acolo unde trebuie.

M-am trezit și mă simt de parcă totul a fost un vis. Sunt destul de bine acum, mă aflu la terapie, mă recuperez, sunt monitorizată.

Am vomitat, am făcut multe lucruri nebunești. Am simțit că am ceva pe piept, o greutate foarte mă apăsa în jos, am simțit un «roller coaster» de senzații. Abia aștept să vă povestesc totul în noul vlog”, a spus proaspăta mămică, pe Instagram.