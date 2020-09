Alina Ceușan a născut. Primele imagini cu vedeta și cu bebelușul

Alina Ceușan a adus pe lume un băiețel perfect sănătos! Cunoscuta vedetă a născut azi, 15 septembrie, prin cezariană. Cu toate că-și dorea să nască natural, medicii au decis altceva. Cum arată acum fericita mămică și care este primul mesaj?

Alina Ceușan a născut! Mesajul de la cald al proaspetei mămici

Cunoscuta bloggeriță este în al nouălea cer! Aceasta a simțit azi cel mai important sentiment din lume după ce și-a ținut pentru prima oară copilul în brațe. Blondina a împărtășit primul mesaj extrem de emoționant de la prima întâlnire cu persoana care i-a schimbat existența pentru totdeauna. Cu o fericire care i se citea în ochi, Alina s-a lăsat fotografiată în momentul în care asistentele i-au pus în brațe copilul. Cu toate că se adunaseră deja 13 ore de când aștepta cu sufletul la gură să-și nascăbăiețelul, oboseala nici că s-a văzut pe chipul ei.

Deși își propusese să nască natural, după douăsprezece ore de travaliu și o oră de împins, medicii au decis să intervină și să îi aducă pe lume bebelușul printr-o operație de cezariană. „O să creștem un bărbat așa cum trebuie, puternic pentru cei din jurul lui, dar sensibil la ce-i aruncă viața-n cale, hotărât să ajungă unde își propune, dar înțelegător cu oamenii, practic în viziune, dar visător când vede o pasăre pe cer, în zilele de vacanță. Așa îl văd”, a mărturisit fosta concurentă de la Asia Express în luna iunie a.c.

„Twelve hours of labour, 1h of pushing, and a C-section later, I give you: baby Rock Tisha 🕊 15.09.2020, 4:44 🕊my first words to him: „So it was you all this time, inside” 😂✌🏼 @reteaua.reginamaria”/ „Douăsprezece ore de travaliu, o oră de împins și o cezariană mai târziu, vi-l dau pe: bebelușul Rock Tisha 🕊. 15.09.2020, 4:44 🕊 primele mele cuvinte către el: „Deci ai fost tu în tot acest timp, înauntru” 😂 ✌🏼 @ reteaua.reginamaria”.

„Mi-aș dori să aibă reperele simple și de bun simț”