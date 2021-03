Alin Sălăjean, mesaj categoric după votul de la Survivor România. Ce a spus despre lupta Albert – Sorin

Războinicii au pierdut al doilea joc de imunitate al săptămânii, la Survivor. În urma consiliului în care Sorin și Albert au avut egalitate de voturi, Alin Sălăjean a reacționat.

Fostul concurent Survivor este prieten cu Albert Oprea, așa că a reacționat după consiliu. Alin Sălăjean a declarat că Albert și Sorin au făcut un pact, iar cel din urmă încearcă să întoarcă situația în favoarea lui. Albert și Sorin au avut un conflict la Survivor, iar pactul dintre ei este cu atât mai surprinzător.

Sunt sigur că observați că din nou Sorin încearcă să facă dintr-o situație nefavorabilă una favorabilă pentru el. Eu sunt sigur că toată România observă acest lucru. Bă, în viața mea nu am cunoscut un astfel de om. Cameleonism maxim. Sorin trebuie să părăsească competiția. Nu este bun sportiv și a dat dovadă și în această seară de cameleonism”, a spus Alin pe contul de Instagram.

„Prieteni, de câteva momente Albert și Sorin și-au dat mâna . Tot ce am spus până în acest moment s-a adeverit. Așadar, aveți încredere în ceea ce spun acum: Albert este de o inteligență ieșită din comun. Înțelegeți ce vreți. Mi-ar plăcea ca în această săptămână, din nou să câștigăm lupta împreună.

După consiliul de la Survivor, Alin Sălăjean a primit un mesaj cu o postare de a lui Sorin, copiată chiar din scrisoarea pe care Alin a primit-o de la soția lui, în perioada cât a stat în Republica Dominicană.

Mi s-au părut foarte cunoscute aceste cuvinte, din scrisoarea soției mele, pe care am primit-o când eram în Republica Dominicană: Încearcă să te vezi prin ochii mei. O fi coincidență, o fi copy-paste? Întreb”, a reacționat Alin la postarea lui Sorin.

„În urmă cu câteva minute am primit un print screen de pe Instagramul lui Sorin, pe care scria: Aș da orice să te vezi prin ochii mei.

Alin Sălăhean a fost eliminat de la Survivor, deși a fost unul dintre cei mai buni sportivi din emisiune. El a fost trimis acasă de medici, în urma unor analize și teste. Războinicul a ținut și un discurs, înainte să plece, în urma căruia a fost aplaudat de toți concurenții.

”Survivor România este plin de surprize. Vorbeam întotdeauna de bărbăție, vorbeam că trebuie să fiu coerent în vorbire, în fapte, să știți că până în acest moment așa am făcut. Dăcă vă aduceți bine aminte vă spuneam că voi pleca de aici fără niciun fel de resentimente, pentru că pe mine nu mă afectează nicio părerea a unor oameni pe care-i cunosc de ceva timp. Mă afectează doar părerea prietenilor și a familiei. Am avut multe divergențe, am fost cred cel mai votat”, și-a început Alin discursul.