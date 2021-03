Culisele scandalului Albert – Sorin. Romina a făcut dezvăluiri halucinante de la Survivor: ‘El stabiliește tot’

Romina a făcut dezvăluiri halucinante de la Survivor. Blondina a vorbit despre strategiile care au loc în echipa albastră și cine este cel care trage toate sforile din tabăra Războinicilor. Reacția ei atunci când a fost votată de Andrei a fost incredibilă. Ce se întâmplă, de fapt, între Sorin și Albert de la Survivor România.

Ziua și scandalul la Survivor România. La ultimul Consiliu s-au aruncat săgeți otrăvitoare între Albert și Sorin de la Războinici. Albert a ieșit, a doua oară consecutiv, favoritul publicului, reușind să cumuleze cele mai multe voturi din partea telespectatorilor de acasă, din România. Profitând de acest avantaj, Războinicul l-a propus spre eliminare pe Sorin, invocând motive sociale. Albert susține că se simte atacat de Sorin și, mai mult de atât, coechipierul său ar avea ceva personal cu el.

Romina a fost concurenta care a părăsit Survivor România, duminica trecută, după ce a fost nominalizată de Andrei. Cu ochii în lacrimi, blondina și-a luat rămas bun de la colegii săi de echipă, cărora le-a urat mult succes în continuare, în competiție. Sportiva a declarat, exclusiv pentru Wowbiz, ce se întâmplă, de fapt, în scandalul dintre Sorin și Albert. Romina spune că Sorin este cel care trage sforile în echipa albastră și tot el este cel care pune la cale strategii, alături de colegii vechi din echipă, pentru a-i elimina pe nou-veniți.

„Ce am văzut eu, deși am stat foarte puțin, cei mai vechi, Mellina, Sorin, Starlin, Maria, se protejează între ei și atunci vor lovi în concurenții mai noi. Asta era strategic. Am spus că Albert e puțin ciudat, pentru că stă puțin mai retras, același lucru o să îl spun și despre Andrei.

Andrei e un Albert doi, doar că Albert ca și persoană e ok. Având în vedere că au avut conflicte în trecut, Albert va fi în continuare calul lor de bătaie. Eu nu am avut un conflict cu nimeni, doar că nu am vrut să fac alianțe. Din păcate, Andrei încearcă să se muleze după echipa mai veche și să dea bine în fața lui Sorin”, a declarat Romina de la Războinici pentru wowbiz.ro.