Ce afaceri are în România Albert de la Survivor România 2021

Unul dintre concurenții de la Survivor România, din sezonul 2 este Albert Oprea. El face parte din echipa Războinicilor și are frumoasa vârstă de 23 de ani. Iată ce afaceri are Albert de la Survivor România.

Albert Oprea de la Survivor România are un parcurs spectaculos în cadrul competiției din Republica Dominicană. Acesta nu se teme de provocări și este pregătit la orice oră să demonstreze că este capabil să treacă cu brio peste orice probă din cadrul competiției din Republica Dominicană. El are vârsta de 23 de ani și este atletic având 70 de kg și 1,71 înălțime.

Tânărul concurent născut în București se descrie ca fiind drept antreprenor de profesie, fiind un afacerist care se află la început de drum. Printre pasiunile sale se numără sportul și actoria. El își urmează studiile universitare în domeniul administrării afacerilor, fiind fascinat de business.

„De mic am fost atras de lucrurile mărețe, greu de atins, de cele mai mari provocări. Mi se pare cea mai mare provocare din viață mea și nu m-am înscris doar cu gândul să apar la televizor, ci m-am înscris cu gândul de a câștigă competiția. a spus acesta, potrivit celor de la viva.ro.

Albert de la Survivor este o persoană extrem de activă pe rețelele de socializare. El postează destul de des fotografii din vacanțele de care se bucură. Tânărul războinic își permite vacanțe de lux de unde postează fotografii la bustul gol, precum și alte imagini sexy, din care reiese faptul că frecventează sala de forță.

Războinicul de la Survivor România, sezonul 2 are peste 1200 de urmăritori pe rețeaua de socializare Instagram, în cadrul căreia și-a creat un cont personal.

Afaceristul Albert de la Survivor are așteptări mari de la țara aceasta, dorindu-și chiar să devină președinte, pentru a îndrepta anumite aspecte:

Înainte de începere competiției, războinicul Albert Oprea, cel mai mic dintre concurenți, a povestit despre drama prin care a trecut.

„Am avut două momente foarte grele. În ianuarie 2014 a murit fratele mai mic al mamei cu care mă înțelegeam foarte bine, aveam o relație foarte strânsă, eram apropiați și la o lună a murit și fratele tatălui meu, cu care mă înțelegeam la fel de bine. A fost un moment foarte greu pentru mine atunci, într-o lună au murit două persoane foarte dragi. Aveam 17 ani și m-a afectat foarte tare moartea celor doi. Mai am un frate de tată. Am copilărit în București, lângă parcul Carol. Acolo am făcut sport de mic, mi-a plăcut mișcarea. Un unchi mi-a arătat o casetă cu Bruce Lee, a fost că un trigger pentru mine și la 6 ani m-am apucat de arte marțiale”.