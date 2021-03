Conflictul între Albert și Sorin la Survivor. Cum i-a luat locul Albert lui Sorin în preferințele publicului

În calitate de preferat al publicului, Albert a făcut o nominalizare care nu a surprins pe nimeni. El l-a nominalizat pe Sorin deoarece consideră că acesta are ceva personal cu el:

În cadrul Consiliului de Eliminare de duminică seară de la Survivor România, sezonul 2, Sorin i-a răspuns preferatului publicului, Albert. Acesta a spus că nu are nimic personal cu el și că aceeași părere ca și a lui o au și ceilalți colegi:

„Din spusele lui, nu am nimic personal. El nu se integrează, persoanele noi i-au spus în față aceeași părere care o aveam toți. Mi se pare aberant să aduci aceste cuvinte aci. S-a obișnuit cu treaba de acolo, cu bisericuța lui. Pot să spun că am ceva leziuni, însă și în această situație am adus puncte mai multe de către el. Știa cumva părerea tuturor despre el. Toți l-am împins de la spate, am încercat să-l facem să își revină. Nu prea aveam subiecte comune, dar o să iau votul ca atare. Nu este nimic personal către el.”