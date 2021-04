Alimentul genial care „absoarbe grăsimea ca un burete”. Mihaela Bilic îl recomandă cu drag

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a vorbit despre un aliment banal, des întâlnit pe mesele noastre și pe gustul mutora. Este recunoscut pentru conținutul crescut de vitamine și minerale esențiale și ne poate ajuta la slăbit.

Mihaela Bilic a numit alimentul care ”absoarbe grăsimea ca un burete”

Este vorba despre vinete, care, deși nu se găsesc pe piață în acest sezon, există sub diferite forme în magazine și pot fi în continuare cumpărate. Fie congelate, fie la borcan, la conservă sau gata preparate, ele pot aduce mesei noastre un plus de nutrienți. În afara acestor beneficii, specialistul spune că vânăta are o proprietate aparte: absoarbe grăsime.

„Din iunie pana in octombrie vinetele nu lipsesc de pe masa românilor, și pentru ca sunt legume de sezon și pentru ca avem o slabiciune pentru ele. Impreuna cu Italia si Spania împartim podiumul cand vine vorba de consum de vinete europeean – macar ca suntem si noi premianți la ceva. Dincolo de calitatile ei nutritive (apa, fibre, minerale si vitamine din grupul B ), vânăta are o proprietate aparte: absoarbe grăsimea ca un burete.

Si mai e un amănunt de care trebuie ținut cont: vinetele nu pot fi consumate crude! Tratamentul termic are rolul nu numai de a le schimba consistența, dar neutralizează si solanina, o substanță toxică ce poate da indigestie. Prin urmare, vinetele se gătesc – fie coapte direct in flacără sau pe plită/grătar, fie băgate la cuptor, fie ca ingredient in nenumărate preparate culinare: tocăniță, zacuscă, ghiveci, lasagnia, musaca, sau umplute cu orez, ciuperci, carne etc. Un lucru trebuie subliniat: 100 g vinete au sub 30 cal, iar o lingură de ulei 100 cal (indiferent de ulei)”, a notat nutriționistul pe contul de Facebook.

Beneficii

Vânăta este un izvor de vitamine și minerale pentru organismul nostru. Este unul dintre alimentele care ne ajută să ne hidratăm în timpul zilelor caniculare, iar preparatele din vinete sunt gustoase și ușor de gătit.

În Evul Mediu, oamenii nu mâncau vinete fiindcă erau convinși că acestea aduc nebunia, lepra și cancerul, din cauza gustului amărui. Adevărul este altul. Această legumă conține vitamine și minerale esențiale corpului nostru. De asemenea, conțin și anumiți fitonutrienți esențiali, care îmbunătățesc circulația sângelui și hrănesc creierul.